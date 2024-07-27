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巴奧／開幕式表演 女神卡卡開場 席琳狄翁壓軸

記者顏伶如／綜合報導
罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，已暫別歌壇兩年多的天后席琳狄翁26日在巴黎奧運開幕式上獻唱。(美聯社)
罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，已暫別歌壇兩年多的天后席琳狄翁26日在巴黎奧運開幕式上獻唱。(美聯社)

加拿大流行天后席琳狄翁(Céline Dion)26日晚間在巴黎奧運開幕儀式表演壓軸，在艾菲爾鐵塔獻唱法國女歌手伊迪絲琵雅芙(Édith Piaf)作品「愛的禮讚」(L'Hymne à l'amour)。這是席琳狄翁2022年宣布罹患「僵硬人症候群」之後第一次回歸舞台。

美國流行天后女神卡卡(Lady Gaga)以預錄方式為巴黎奧運開幕典禮熱鬧開場，身穿有著粉紅色羽毛的迪奧(Dior)訂製禮服，以60年代法國芭蕾舞者兼歌手齊齊·讓邁爾(Zizi Jeanmaire)名曲「我的羽毛」(Mon Truc en Plumes)在塞納河畔演出，搭配八人舞群，並且現場鋼琴演奏。

參加開幕表演的藝人還有在西非國家馬利(Mali)出生的法國流行天后中村阿雅(Aya Nakamura)。

國家廣播公司(NBC)報導，巴黎奧運開幕表演場面華麗盛大堪稱奧運史上之最，法國導演湯佐利(Thomas Jolly)擔任開幕式藝術總監，場地選在塞納河邊。奧運官員對演出內容保密到家，直到典禮前都未透露細節，席琳狄翁與女神卡卡本周稍早被民眾發現現身巴黎，引起社群媒體議論紛紛。

女神卡卡26日在Instagram發文感謝有機會在奧運開幕儀式表演並向齊齊·讓邁爾致敬。她在社群媒體X平台發文表達對法國及法國文化的熱愛寫道：「我雖然不是法國藝人，但一直覺得跟法國民眾、法國音樂有著特別感，我盡力希望拿出能夠溫暖法國人心的演出，向法國藝術與音樂致敬，同時在這個具有意義的時刻提醒世人，巴黎是世界上最有魔力的城市之一。」

至於為何演出採預錄方式，女神卡卡的經紀人並未回覆美聯社採訪要求。

女神卡卡的亮相讓觀眾驚豔，因為媒體事先拿到的演出名單上並未包括女神卡卡。美聯社記者在儀式開始前三小時看到女神卡卡為表演暖身。

席琳狄翁曾在1996年亞特蘭大奧運開幕儀式與好萊塢音樂大師大衛佛斯特(David Foster)及亞特蘭大交響樂團(Atlanta Symphony Orchestra)搭檔演出「夢想的力量」(Power of the Dream)。

女神卡卡26日在巴黎奧運開幕式上載歌載舞表演。(路透)
女神卡卡26日在巴黎奧運開幕式上載歌載舞表演。(路透)

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