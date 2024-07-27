巴奧／機場接炸彈警報、選手收威脅訊息 開幕前安保警報頻傳

奧運開幕前，法國高速列車多處路網電纜於26日遭協同惡意縱火破壞，影響至少80萬旅客的周末行程圖為為法國波爾多火車站26日到處可見行程受阻的旅客。（路透）

今年巴黎奧運 會開幕前，安保警報再次響起。距離26日開幕式僅剩數小時之際，法國高鐵TGV網絡遭到縱火等破壞，多條線路中斷，列車大規模取消或延誤，預計80萬旅客受影響，部分運動員因此趕不及出席開幕式。當天稍晚，位於法國與瑞士邊境的巴塞爾─米盧斯─弗賴堡歐洲機場接獲炸彈警報，約兩小時後解除。法國體育部長歐迪亞－卡斯特拉稱，試圖用這種行為破壞奧運會，就是與法國對抗。路透稱，事件暴露了巴黎奧運仍存在安全漏洞。

法國高鐵系統因遭破壞大亂後不久，位於法國與瑞士邊境的巴塞爾─米盧斯─弗賴堡歐洲機場接獲炸彈威脅，因「安全原因」進行疏散並關閉，警報在大約兩小時後解除。該機場由法國和瑞士共同運營，2023年客流量超過800萬人次。

此外，法國航空一班原定飛往巴黎的班機當天收到炸彈威脅。英媒指出，尚不清楚該機場警報是否跟此前高鐵系統遭破壞事件相關。

另據中央社引述法新社報導，以色列 外長卡茲（Israel Katz）日前提醒法國，稱伊朗支持的組織可能在巴黎奧運期間對以色列選手和遊客構成潛在威脅。針對一名法國極左派國會議員早前表示不歡迎以色列運動員參加巴黎奧運，並呼籲示威抗議，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）已表示，以色列選手將受24小時保護；法國外交部長也對以色列代表團表示歡迎。

法國世界報報導，法國當局早前表示，一名40歲俄羅斯 籍廚師格里亞茲諾夫被控計畫破壞巴黎奧運，21日於巴黎住所被捕。法國檢察部門指出，格里亞茲諾夫涉嫌向外國勢力傳遞情報，以在法國境內挑動敵對矛盾。格里亞茲諾夫居住在法國14年，在法國一處滑雪度假勝地任廚師，疑被俄羅斯聯邦安全局（FSB）招攬至旗下工作，報導指法國警方在男子的住所搜出涉「外交利益」的文件。

本次巴黎奧運安保規模空前，多達7.5萬名警察、士兵和僱傭警衛負責維持治安。巴黎市內多處被畫為反恐管制區，設立了約4.4萬處崗哨。民眾想要進入塞納河、艾菲爾鐵塔等區域，必須刷特定二維碼。然而，在開幕式前幾個小時傳出鐵路和機場的安全警報，令外界對奧運會期間的安保產生質疑。不過，國際奧會主席巴赫26日表示，他對法國政府充滿信心，「我完全不擔心」。