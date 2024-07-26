巴奧／抗網路酸民 選手村首創心靈護理 日本派心理師陪同

巴黎奧運 將在26日揭開序幕，為避免選手被社群網路上的酸言酸語和惡意言論所傷及，如侵犯隱私、種族歧視、性別歧視等造成的心靈創傷，國際奧林匹克委員會（IOC）與日本 奧林匹克委員會（JOC）決定在選手的「心理護理」方面投入更多心力。

據讀賣新聞報導，在巴黎近郊的奧運選手村，預計將有約1萬4000名運動員下榻，為了應對社群媒體上的中傷行為，日本奧委會在選手村中設立了相關諮詢據點，並配備專業人員。在選手村用地北部的健身中心2樓，設立一個占地約400平方公尺的特殊空間，名為「Mind Zone」，旨在作為一個提供庇護和支援的地方，協助那些受到極度焦慮、緊張或在社群網路上遭到誹謗的運動員。

「Mind Zone」是國際奧林匹克委員會首次開設的心理支援空間，專門協助處於困擾中的選手們，在這個空間，有專業服務人員常駐，準備傾聽選手們的煩惱與恐懼，並在需要進一步援助時與專家聯繫。

「Mind Zone」內部採取了燈光柔和、播放寧靜音樂等方式，協助選手放鬆身心，此外，還提供一個讓選手戴上VR裝置，欣賞心靈寧靜景象的角落。造成運動員心理壓力的因素眾多，包括過大的競爭壓力、表現不佳的技術等。

近年來，社群媒體上的中傷行為屢見不鮮，尤其是明星選手往往成為攻擊目標，國際奧林匹克委員會負責人表示，透過提供易於使用的服務，將向全球推廣心理健康 的重要性。此外，國際奧委會還利用人工智慧技術，檢測參賽者在社交媒體上受到辱罵等情況。

根據報導，在上屆東京奧運中，日本選手團也接連遭受指責，因此日本奧林匹克委員會在這次的巴黎奧運中加強了應對措施，一名經國際奧委會認證的「保護專員」將在選手村設立諮詢窗口，並與心理醫生等專業人士一同照顧選手。針對惡意言論，日本奧林匹克委員會計畫與社群網站業者合作，要求刪除不當內容，並在需要時諮詢警方。

自5月以來，選手們也接受了應對培訓，如在比賽期間避免在社交媒體上發布消息，調整設定以避免收到不必要信息等。報導指出，日本奧林匹克委員之所以強調選手的心理健康問題，是因為同樣在本次巴黎奧運上參賽的日本網球明星大坂直美，曾於去年5月坦言受憂鬱症困擾，因此中途退出法國網球公開賽。而在東京奧運中，美國體操名將西蒙拜爾斯也基於心理健康原因選擇退出個人全能比賽。各國和地區都在積極協助運動員，日本奧委會的保護專員鈴木和馬指出，美國在選手村以外還安排了約10名專家提供支援。