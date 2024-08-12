巴奧／舉重為中國隊摘下第40金 李雯雯比心：下班了

在巴黎奧運會舉重女子81公斤以上級比賽中，中國隊選手李雯雯以抓舉136公斤、挺舉173公斤、總成績309公斤獲得金牌。圖為李雯雯「比心」慶祝勝利。（中新社）

11日是巴黎奧運 的最後一個比賽日，在舉重最後一項賽事，中國選手李雯雯在女子81公斤以上級比賽，以總成績309公斤獲得冠軍，拿下中國代表團在巴奧的第40金，李雯雯重現「奪冠比心」，賽後開心大喊「下班了」！

南韓選手朴惠正和英國選手坎貝爾分別以299公斤、288公斤分獲銀牌、銅牌。

新華社報導，李雯雯是抓舉、挺舉和總成績世界紀錄保持者，當天幾乎沒有對手；李雯雯抓舉開把130公斤，136公斤第二次試舉成功，拉開較大差距，直接放棄第三次試舉保存體力。挺舉李雯雯開把167公斤，輕鬆舉起後基本鎖定勝局，173公斤試舉成功就提前鎖定勝局。第三舉李雯雯放棄試舉，上台鞠躬致謝，向全場比心，並將教練拉到台上高高抱起，宣告金牌落袋。

有人認為，李雯雯將教練抱起來，讓教練看起來像「小掛件」，李雯雯說：「我把教練舉起來，這不是大家想看到的嗎？但教練不是『小掛件』，要尊重，他像我的父親一樣。」

李雯雯是00後，從小就是「小胖子」，12歲就88公斤，身高1米7；如此體重讓遼寧鞍山體校教練直接將她排除，她被貼上「沒用的胖子」的標籤。不過，李雯雯之後輾轉找到體校校長，恰巧校長之前是舉重運動員，李雯雯就此留在體校訓練。

啟蒙教練劉伶說，李雯雯性格開朗，「屋裡幾乎擺滿娃娃」，還買了近30個可愛的卡通髮卡，很多網友親切地稱呼李雯雯為「大寶貝」。

李雯雯出道即巔峰，2018年全國女子舉重錦標賽90公斤以上級比賽，李雯雯遭遇里約奧運冠軍孟蘇平，以141公斤成績搶走抓舉金牌，最終以316公斤獲總成績亞軍。2020年國際舉重杯賽女子87公斤以上級冠軍、2021年亞洲舉重錦標賽女子87公斤以上級冠軍，還有東京奧運 女子87公斤以上級冠軍。

但去年9月世錦賽，她右肘關節的韌帶和肌肉相繼受傷，錯過杭州亞運 和國際舉聯卡塔爾大獎賽，訓練變得不太順利，也對她的心理造成影響。