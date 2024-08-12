巴奧／女子高球徐薇淩、霹靂舞孫振 寫台灣紀錄

徐薇淩在巴黎奧運高爾夫女子個人賽獲第8名。(圖／中華奧會提供)

女子高球好手徐薇淩、錢珮芸11日結束在巴黎奧運 的最後一輪賽事，分別以283桿與286桿並列第8名與第18名。第二度參賽的徐薇淩，再度改寫台灣女子選手在奧運的最佳排名，她誓言要在洛杉磯奧運爭取更好成績。

上屆東京奧運拿下第15名改寫台灣女子選手紀錄的徐薇淩，首輪賽事表現不如預期，打出高於標準桿2桿的成績，但接下來3輪漸入佳境，昨天排名甚至一度衝上並列第6，最終以68桿作收，排名並列第8。

徐薇淩直言這場比賽算是打出生涯代表作，「這幾年我的狀況不是很理想，有時候會懷疑自己，再來就是年紀也稍長，所以確定可以再打奧運對我是很大激勵。」對於個人表現沒有遺憾，但「我還想再打一次奧運，希望下一屆會有一個美好的結束。」

另外，奧運史上首次霹靂舞比賽昨天登場，中華隊好手孫振在分組賽1勝2敗，未能闖進8強；這位24歲好手在第3場比賽露了一手，特別秀出台客舞，笑說：「聽到音樂先跳一下，只能做到這裡，因為還沒有學到原住民 舞蹈，下次可能會穿著藍白拖繞場。」