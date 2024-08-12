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巴奧／林郁婷、楊俊瀚 閉幕式一同掌旗進場

特派記者劉肇育／巴黎12日電
閉幕式中華隊掌旗官林郁婷、楊俊瀚。(記者季相儒／攝影)
閉幕式中華隊掌旗官林郁婷、楊俊瀚。(記者季相儒／攝影)

巴黎奧運閉幕式11日於法蘭西體育場舉行，在開幕的音樂饗宴後，各國代表團閉幕掌旗手率先掌旗進場後，代表團成員才相繼進場，並繞行以世界地圖為設計理念的閉幕式主舞台一圈後，共同欣賞閉幕式表演。

在歷經19天的賽程後，巴黎奧運在能容納8萬人的法蘭西體育場舉行閉幕式，相較於開幕式在塞納河畔以遊河方式進場，閉幕式則是回到體育場內進行，並在開場短暫的音樂表演後，各國掌旗官就在志工帶領下一同進場，包括今年為中華隊拿下拳擊女子57公斤級金牌的林郁婷，以及田徑最速男楊俊瀚也一同掌旗進場。

中華代表團參與閉幕式的成員，還包括了陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、甘家葳、賴主恩、鄭怡靜、彭名揚、孫振等選手與各代表隊教練，在鏡頭拍到時，中華隊選手也大方揮手回應，在各國代表團完成進場儀式後，全場也一起高唱世界名曲「We Are the Champions」等曲目。

而今年巴黎奧運也特別將女子馬拉松頒獎典禮移至閉幕式進行，以紀念法國著名事件「凡爾賽大遊行」，凸顯對於女權的重視，隨後更是進行本屆志工的表揚活動和各項表演活動。

中華代表團進場。(記者季相儒／攝影)
中華代表團進場。(記者季相儒／攝影)

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 林郁婷 馬拉松

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