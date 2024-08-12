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巴奧／美國女籃1分險勝法國 格林納領獎隨國歌響起落淚

編譯盧炯燊／綜合報導
美國女籃11日以一分，力克法國，贏得金牌，締造奧運8連霸，主將之一的格林納11日在授牌升旗時，淚流滿面。格林納2022年12月才自俄國獲釋。(路透)
美國女籃11日以一分，力克法國，贏得金牌，締造奧運8連霸，主將之一的格林納11日在授牌升旗時，淚流滿面。格林納2022年12月才自俄國獲釋。(路透)

巴黎奧運最後一面金牌是11日女籃冠軍戰，尋求8連霸的美國隊驚險以67比66，1分之差擊敗地主法國隊，不僅拿下美國隊的第40面金牌，追上了中國隊，再靠著44面銀牌領先中國的27面，保住獎牌榜榜首地位。

這場金牌爭霸戰，全場比數咬得很緊，上半場結束時，雙方以25比25戰成平手，比賽進入到第4節，法國隊一度以53比51反超，不過時間來到最後的4分09秒，美國隊快攻得手再度取回領先優勢，之後穩守優勢至最後，藉1分之差創造了歷史，締造奧運8連霸，並且寫下奧運賽場61連勝。

美國隊自1996年亞特蘭大奧運奪金後，延續勝利至今屆。法國隊2012年倫敦奧運挺進金牌戰，與美國爭金時輸了36分，今屆擁有主場優勢期望一雪前恥，可惜仍只收穫銀牌。

美國女籃11日以一分，力克法國，贏得金牌，締造奧運8連霸，主將之一的格林納11日...
美國女籃11日以一分，力克法國，贏得金牌，締造奧運8連霸，主將之一的格林納11日在授牌升旗時，淚流滿面。格林納2022年12月才自俄國獲釋。(美聯社)

美國女籃目前世界排名第1，全部由美國女子職籃WNBA球員組成。

兩屆WNBA年度MVP威爾森(A'ja Wilson)及庫柏(Kahleah Copper)在關鍵時刻發揮價值，前者共拿下21分、13籃板，庫柏則有12分進帳。

法國隊此仗表現最好是威廉絲(Gabby Williams)，攻下19分，她本身是前康乃狄克大學傑出球員。

威爾森賽後說是實在太棒了，美國女籃建立的王朝確實令人難以置信，對團隊表現出的韌性感到非常自豪。

圖為格林納2022年7月被關在莫斯科法院受審。(美聯社)
圖為格林納2022年7月被關在莫斯科法院受審。(美聯社)

教練里夫 (Cheryl Reeve) 也聲稱這是精采的比賽，現場1.2萬多觀眾感受到這些球員所擁有的運動能力和競爭力。

在頒獎台上，33歲球員格林納(Brittney Griner)尤其顯得激動，脖子上掛著她的第3面金牌，在美國國歌奏響、美國國旗上升時，淚水從臉頰上流下來。不到兩年前，她才剛從俄羅斯監獄獲釋返國。

這位球星2022年2月在莫斯科機場，因行李內發現含大麻油的電子菸油盒，被控走私大量毒品，最高可判監10年。拜登政府當年7月提議換囚，釋放在美囚禁12年的軍火商維克托·布特(Viktor Bout)，格林納12月獲釋返國，之後重返WNBA，繼續效力鳳凰城水星隊。

她賽後表示，金牌只是錦上添花，參加奧運也是如此，重要的是經歷牢獄之災，讓她欣賞每一天的平凡細節。

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