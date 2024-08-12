巴奧╱美追平中國各拿40金 總獎牌數美126第一 中國91居次

巴黎奧運11日閉幕，法蘭西體育場也上演一場燈光與煙火秀。（記者季相儒／攝影）

巴黎奧運 11日落幕，美國與中國的奧運獎牌爭奪戰上演最後一天；國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，靠著美國女籃緊張到「咬手指」地1分險勝法國女籃奪金，美國隊才取得40面金牌與中國打平，但在銀、銅牌方面美國多出許多，仍居總獎牌榜的首位。

中國來到11日在金牌方面還以39-38略微領先美國，但最後幾項金牌定乾坤的賽事美國略有優勢，首先是女籃第八次打入決賽、女排第二次爭奪金牌。

最終結果11日下午陸續出爐，首先是中國舉重選手李雯雯在重量級摘金，讓美國想在金牌總數居首似乎無望。接下來芝加哥的布雷茲(Kennedy Blades)雖令人稱奇地打入角力金牌戰，但仍不敵日本選手鏡優翔。排球方面，上屆冠軍的美國女排以0-3局大敗給義大利 女排，美國金牌總數想排第一更加光景黯淡。幸好戰績彪炳的自由車手瓦倫特(Jennifer Valente)衛冕金牌成功，才讓備受金牌戰看好的美國女籃又燃起希望。最終女籃以1分險勝地主法國隊。

現役WNBA最有價值選手史都華(Breanna Stewart)表示，自己本不清楚狀況，直到賽後才有人告知，但很高興美國女籃為美國奧運代表隊贏了下來，與中國打平。

女籃決賽是巴黎奧運會最後比賽項目，美國隊1分險勝，金牌總數才追上中國。(美聯社) 女籃決賽是巴黎奧運會最後比賽項目，美國隊1分險勝，全隊慶祝。(美聯社)

女籃教練瑞芙(Cheryl Reeve)苦笑表示，與法國隊賽前便已知勝敗關係多大，但她表示沒讓球員們知道；自己賽前便瞧過獎牌統計，她覺得正是球隊需要的，要有更多壓力。

上次美國沒在夏奧斬獲最多金牌已是2008年的北京奧運，當時地主中國隊以48-36力壓來訪的美國隊。

在本屆之前，夏奧還沒有一次金牌數打平的時候，但在冬奧倒有三次。

美國奧運代表隊總獎牌數依然傲視全球，帶126面金銀銅牌回國，力壓中國的91面。這次在奧運329比賽項目中斬獲40金，比率12.1 %，比三年前的東京奧運11.4%略高，但比2016年里約奧運的15%、2012年倫敦奧運的15.8%來得低。

美國在本屆巴黎奧運很賣力，可以由游泳代表隊斬獲最多獎牌及金牌看得出來。但即便游泳隊仍覺得遺憾；「女飛魚」雷德基 (Katie Ledecky)是這次美國隊的明星，拿下二金一銀一銅，但不敵法國男泳將馬向(Leon Marchand)，他奪得四金一銅，創下四項奧運紀錄，還有加拿大天才少女「夏日」麥金塔許(Summer McIntosh)，拿下三金一銀。