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巴奧閉幕╱湯姆克魯斯從天降 持會旗現身洛杉磯 2028洛奧接棒

編譯俞仲慈／綜合報導
洛杉磯市長巴斯(左)從國際奧會主席巴赫手中接過奧運會旗，2028洛杉磯奧運正式啟動。(美聯社)
洛杉磯市長巴斯(左)從國際奧會主席巴赫手中接過奧運會旗，2028洛杉磯奧運正式啟動。(美聯社)

巴黎奧運11日舉行閉幕式，壓軸戲由好萊塢巨星湯姆克魯斯(Tom Cruise)從天而降，然後拿著奧運會旗後騎著重機離場，象徵下屆奧運會由洛杉磯正式接棒。

美聯社報導，巴奧閉幕式壓軸戲是奧運旗幟交接儀式，巴黎市長伊達戈(Anne Hidalgo)將奧會旗幟交給國際奧會主席巴赫(Thomas Bach)，然後轉交給洛杉磯市長巴斯(Karen Bass)，巴斯隨後交給美國體操選手拜爾絲(Simone Biles)。在美國R&B女歌手H.E.R.演唱完美國國歌後，湯姆克魯斯化身電影「不可能任務」(Mission Impossible)主角伊森亨特(Ethan Hunt)空降國家運動場，當阿湯哥雙腳落地與在場奧運選手打招呼後，從拜爾絲手中接過奧運旗幟並固定在重型機車上，隨即帥氣駛離會場。

巴黎奧運11日閉幕，洛杉磯市長貝斯(左)從國際奧會主席巴赫(中)手中接過奧運會旗...
巴黎奧運11日閉幕，洛杉磯市長貝斯(左)從國際奧會主席巴赫(中)手中接過奧運會旗，正式接棒2028年洛杉磯奧運；右為巴黎市長伊達戈。(美聯社)

隨後現場播放一支預錄影片，只見阿湯哥騎著單車行經艾菲爾鐵塔(Eiffel Tower)又搭上飛機，然後現身好萊塢山(Hollywood Hills)上空跳傘，在著名的好萊塢地標看板O又加上三個圓圈，形成五個交錯的奧運五環標誌，等於宣告洛杉磯接棒2028年夏季奧運，整場表演令人讚嘆不已。

有鑑於1900年舉行的巴黎奧運會有女性首次參賽，因此本屆奧運也顛覆過去傳統，改由女子馬拉松作為奧運閉幕前最後的比賽，讓世人可以聚焦於女性運動員多年來辛苦取得的體育成就。

另外國際奧會主席巴赫(Thomas Bach)打算明年辭職，本屆是他最後一次主持奧運，他在致詞時嚴正呼籲，面對戰火頻傳的國際局勢，人類應該致力提倡「和平文化」：「我們知道奧運無法創造和平，但奧運可以創造激勵世界的和平文化，讓我們每一天堅持這種和平精神。」

巴黎奧運11日閉幕，法蘭西體育場也上演一場燈光與煙火秀。(美聯社)
巴黎奧運11日閉幕，法蘭西體育場也上演一場燈光與煙火秀。(美聯社)

報導指出，本屆巴黎奧運閉幕式猶如一場熱鬧的大型派對，數千名運動員徹夜載歌載舞，陶醉於各項奧運藝術表演以及五彩繽紛的煙火秀，巴黎奧運組委會主席艾斯堂格(Tony Estanguet)表示：「巴黎再次成為派對現場，法國找到了自己。」

就連巴赫也為之著迷，還開玩笑戲稱巴黎奧運為「塞納河國家比賽」(Seine-sational)，等同是對主辦單位改善塞納河水質的努力表達謝意，因為儘管塞納河出現嚴重的水質汙染問題，所幸最終順利完成鐵人三項與馬拉松游泳比賽。

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