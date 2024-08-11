巴奧／乒乓、藝術體操等多點開花 中國單日6金追平倫奧紀錄

中國藝術體操(韻律操)隊在10日進行的藝術體操集體全能比賽中，由「五朵金花」組成的中國隊一舉奪冠，收穫了中國藝術體操的首枚奧運金牌。(新華社)

巴黎奧運 會倒數第二日，中國軍團10日掀起奪金高潮，單日豪取六金，金牌總數達到39枚，追平在倫敦奧運會上創造的參加境外奧運會的金牌數最高紀錄。

10日在巴黎奧運男子10公尺台決賽中，中國選手曹緣成功衛冕，助中國隊首次實現單屆奧運跳水金牌大包攬。(新華社)

10日在巴黎奧運男子10公尺台決賽中，中國選手曹緣成功衛冕，助中國隊首次實現單屆奧運跳水金牌大包攬。(新華社)

已是國際體壇絕對霸主的中國跳水隊，10日在巴黎奧運更上層樓。在男子10公尺台決賽中，第四次參加奧運會的中國選手曹緣成功衛冕，獲得本屆奧運會的跳水第八金，助中國隊首次實現單屆奧運會的跳水金牌大包攬。

中國乒乓球隊也首次實現了奧運五金大包攬。在當日的乒乓球女子團體決賽中，由孫穎莎、陳夢、王曼昱組成的中國隊以3：0戰勝日本 隊，實現了在該項目的奧運五連冠。

在10日的巴黎奧運乒乓球女子團體決賽中，由孫穎莎、陳夢、王曼昱組成的中國隊以3:0戰勝日本隊，實現了在該項目的奧運五連冠。圖為王曼昱(左)、陳夢(右)在比賽中。(新華社)

中國藝術體操(韻律操)隊在10日進行的藝術體操集體全能比賽中，由「五朵金花」組成的中國隊一舉奪冠，收穫了中國藝術體操的首枚奧運金牌，這也是首次有來自歐洲之外的隊伍獲得藝術體操集體全能的奧運冠軍。

中國藝術體操(韻律操)隊在10日進行的藝術體操集體全能比賽中，由「五朵金花」組成的中國隊一舉奪冠，收穫了中國藝術體操的首枚奧運金牌。 (新華社)

舉重賽場，22歲的劉煥華也改寫了歷史。他在男子102公斤級決賽中獲得的金牌，是中國男子舉重大級別的首枚奧運金牌。

在拳擊賽場，中國34歲老將李倩在女子75公斤級決賽中戰勝巴拿馬選手貝隆，獲得金牌。本屆奧運，中國女子拳擊手參賽六人中五人挺進決賽，收穫三金二銀。

中國花樣游泳隊的表現同樣驚艶。憑藉在前一日的技術自選比賽中建立起的較大優勢，中國雙胞胎「姐妹花」王柳懿/王芊懿在10日的自由自選比賽結束後獲得雙人項目金牌，這也是中國花樣游泳隊在雙人項目上的奧運首金。至此，中國隊包攬了本屆奧運會花樣游泳比賽的集體和雙人項目二金。