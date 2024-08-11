巴奧／林郁婷扛住性別質疑 女拳打下中華隊第2面金牌

「台灣女拳王」林郁婷(右)10日在巴黎奧運女子拳擊57公斤級決賽中，以5：00成績戰勝波蘭籍對手，獲得金牌，也刷新台灣奧運拳擊賽史最佳成績。(中央社)

台灣女子拳擊好手林郁婷 10日晚間完勝對手，奪下巴黎奧運 女子拳擊57公斤級金牌，也是中華隊本屆第二面金牌；前一日，另一名與林郁婷同樣捲入性別爭議的阿爾及利亞女拳手克莉芙(Imane Khelif)也成功摘下金牌，兩人都以成績說話，對排山倒海而來的質疑與誤解做出最有力的回應。

林郁婷在決賽中以5：0擊敗波蘭選手瑟瑞梅塔(Julia Szeremeta)，為她在巴黎的四場不敗戰績畫下完美句點，也替台灣贏得史上第一面奧運拳擊金牌。

克莉芙9日在66公斤級決賽中以5：0擊敗中國拳手楊柳，為阿爾及利亞贏得首面女子拳擊獎牌。

比賽期間兩人遭受接連不斷的錯誤指控，包括哈利波特 作者JK羅琳(J.K. Rowling)等名人皆在社群媒體發文質疑兩人的參賽資格，錯誤地稱她們為男性，林郁婷與克莉芙在本次奧運皆承受龐大的壓力。

林郁婷表示，她盡量將干擾降到最低，並表示將與其團隊討論是否對某些指控採取法律行動。

克莉芙和林郁婷去年在國際拳擊總會(IBA)主導的世界錦標賽被取消資格；IBA由俄羅斯主導，自2019年以來已被國際奧委會(IOC)剝奪籌辦奧運拳賽的權利。

IBA聲稱克莉芙和林郁婷未通過性別測試，卻始終無法提供有效證據為其說法辯護，有時給出矛盾的資訊，或是稱該組織被拳擊手所屬的國家聯盟要求不要透露細節，導致各種批評與猜測在網路上蔓延。

克莉芙表示，一面金牌將是對這一風波的「最佳回應」。

在與波蘭選手瑟瑞梅塔的決賽結束後，林郁婷在觀眾和其他選手的掌聲中站上頒獎台。

她臉上帶著微笑，直到國旗歌響起，她不禁流下了眼淚。