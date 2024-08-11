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巴奧／遞補男子馬拉松摘金 衣索比亞跑者還破奧運紀錄

記者陳宛晶／綜合報導
巴黎奧運10日的馬拉松比賽中，來自衣索比亞的托拉在榮軍院前締造新的奧運紀錄，以2小時6分26秒摘下男子馬拉松金牌。(路透)
巴黎奧運10日的馬拉松比賽中，來自衣索比亞的托拉在榮軍院前締造新的奧運紀錄，以2小時6分26秒摘下男子馬拉松金牌。(路透)

巴黎奧運馬拉松路線被譽為史上難度最高，但來自衣索比亞(Ethiopia)的托拉(Tamirat Tola)在榮軍院前締造新的奧運紀錄，以2小時6分26秒摘下男子馬拉松金牌，而更神奇的是，他是在兩周前才知道自己將出戰奧運。

近兩屆奧運不論男子或女子馬拉松，都由肯亞選手壟斷金牌，男子賽場前一次由衣索比亞稱霸已是2000年雪梨奧運。正好在8月11日滿33歲的托拉，展現壓倒性優勢，領先排名第二的比利時選手阿卜迪21秒，也將16年前肯亞選手萬吉魯在北京跑出的奧運紀錄刷掉6秒。

托拉為2016年里約奧運1萬公尺跑銅牌得主，本屆奧運參賽名單原本沒他，直在7月26日才因隊友受傷補進名單，如今卻多了奧運金牌的頭銜。

「這是奧運，要贏得奧運並沒有那麼簡單。」托拉表示，「我很開心、也很驕傲，因為今天我完成了我的目標，靠的是努力訓練，所以才能有今天」。

巴黎奧運精心設計馬拉松路線，沿路跑過許多著名景點、百年古蹟，坡度更添難度，被譽為奧運史上最難路線。奪銅的肯亞選手齊魯托就說：「要跑上坡和下坡路並不容易，這真的是我跑過最難的路線。」「喬神」基普喬蓋更是未能完賽、挑戰三連霸失利，更添托拉摘金的神奇成分，NBC報導描述，「巴黎並不在托拉原本的夏季計畫中，但他將帶著破奧運紀錄的金牌回家。」

不過過去連續兩屆奧運男子馬拉松冠軍基普柯吉(Eliud Kipchoge)原本期盼選手生涯能夠在他現處的39歲畫下完美句點，最後卻在跑到第30公里的標記處時停下腳步，脫下跑步鞋、號碼布和襪子送給粉絲。他接著略顯疲憊彎身進入等在一旁的休旅車，車子在群眾瘋狂歡呼聲中駛離。

巴黎奧運10日的馬拉松比賽中，來自衣索比亞的托拉在榮軍院前締造新的奧運紀錄，以2...
巴黎奧運10日的馬拉松比賽中，來自衣索比亞的托拉在榮軍院前締造新的奧運紀錄，以2小時6分26秒摘下男子馬拉松金牌。(歐新社)

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