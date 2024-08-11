巴奧╱今閉幕 美再奪5金 38金牌緊咬中國39 總數122遠勝中國90

美國田徑選手10日在巴黎奧運男子4X400公尺接力決賽中奪金，並刷新該項比賽的奧運紀錄。圖為四名選手與顯示新奧運紀錄的記分牌合影。(新華社)

巴黎奧運 即將在11日閉幕，10日賽事中，美國男籃擊敗法國隊奪得金牌，連續五屆笑傲奧運籃球賽場；女子百公尺跨欄項目，羅素(Masai Russell)以毫厘之差擊敗法國隊奪金；另外，美國田徑隊在男、女4×400公尺接力項目都創紀錄摘下金牌；女子足球隊則在決賽中以1-0擊敗巴西 隊；美國單日合計五面金牌入帳。

至於獎牌方面，到東岸時間10日下午3:49分，美國奧運代表隊拿下金牌38面，略輸中國的39面，但加計銀、銅牌，美國得牌數為122枚，遠勝中國的90面。

男籃╱柯瑞 四記三分球 美笑傲五連霸

男籃決賽球場上，職籃金州勇士隊射手柯瑞(Stephen Curry)砍下24分，率隊以98-87戰勝對手法國隊。柯瑞在最後2分43秒連轟四記三分球，包括最後1分9秒那一記，奠定勝利。比賽還剩30秒，柯瑞射進後，他雙手斜貼臉，與隊友合比出「晚安」的姿勢，「笑果」十足。

美國男子籃球隊10日在巴黎奧運男籃決賽中，以98：87的比分戰勝宿敵法國隊，獲得金牌。圖為美國隊柯瑞(左二)投球時，法國隊試圖攔截。(路透)

女百米跨欄╱羅素0.01秒之差驚險奪金

而在女子百公尺跨欄項目，來自馬里蘭州、24歲的羅素撒開雙腿，優雅跨過十個分隔自己與終點線的高欄，成績為12秒33，險勝地主法國女將桑巴-馬耶拉(Cyrena Samba-Mayela)僅0.01秒，最終結果還要靠分析照片才能判定；最後證實她險勝後，羅素高興得跳起來。

4×400接力╱女創美國紀錄 男刷奧運紀錄

在男、女4x400公尺接力兩個項目，法蘭西體育場(Stade de France)上演最熟悉的戲碼：美國隊站上最高領獎台。

女隊方面，李特(Shamier Little)交棒給第二棒勞夫林-勒弗倫(Sydney McLaughlin-Levrone)，三棒為湯瑪斯(Gabby Thomas)，最後霍姆斯(Alexis Holmes)跑第四棒，此時已拉大距離，最後成績為3分15秒27，刷新美國紀錄，荷蘭以3分19秒50摘銀，英國以3分19秒72奪銅。

美國女子田徑隊員在10日舉行的巴黎奧運4x400女子接力賽中奪得金牌。圖為隊員們身披星條旗慶祝。(路透)

男隊方面，美國由貝利(Chris Bailey)、諾伍德(Vernon Norwood)、戴蒙(Bryce Deadmon)出賽，而由班傑明(Rai Benjamin)壓軸，最後以2分54秒43刷新奧運紀錄，波札那2分54秒53得銀，英國隊2分55秒83摘銅。

女足╱美擊敗巴西 打破12年金牌荒

女子足球方面，美國隊10日在比賽第57分由史旺森(Mallory Swanson)射門破網，擊敗巴西隊奪金，打破2012年倫敦奧運以來的無金荒。

在10日舉行的巴黎奧運女子足球決賽中，美國隊以1：0擊敗巴西隊，圖為美國選手史旺森(左)進一球後歡呼慶祝。(美聯社)

獎牌方面，美國最新統計奪金38、銀42、銅42，合計122枚；中國得金39、銀27、銅24，總計90面。

最後比賽項目結束後，巴黎奧運在11日落幕，當天仍將產生10餘枚金牌，美國隊還有多個奪金點。下屆奧運在2028年由洛杉磯市舉辦。