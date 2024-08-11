巴奧／林郁婷拳后壓軸 中華隊2金5銅 獎牌數僅次東奧

林郁婷（右）締造中華隊在歷屆奧運首面拳擊金牌紀錄，圖中為教練曾自強。(記者季相儒／攝影)

中華拳擊隊女將林郁婷 在巴黎奧運 57公斤級奪金，締造中華隊在歷屆奧運首面拳擊金牌紀錄，中華代表團在本屆賽事確定2金5銅結束，排名升至33，整體表現僅次上屆東京奧運 的2金4銀6銅。

林郁婷不畏壓力一路闖進金牌戰，最後以5：0擊敗波蘭新星瑟瑞梅塔(Julia Szeremeta)，寫下台灣拳壇空前紀錄。

體育署鄭世忠署長在現場見證林郁婷奪下金牌的榮耀，「從去年世錦賽開始，陪她走過的風風雨雨，一切都值得了。郁婷比賽的羅蘭加洛斯中央球場觀眾席有一句標語，「VICTORY BELONGS TO THE MOST TENACIOUS」 勝利是屬於最堅韌頑強的人，恭喜郁婷不僅勇奪奧運金牌，更贏得人生的勳章！她是勇敢的台灣女孩！」

林郁婷二度征戰奧運，卻遭逢各種難關，先是莫須有的性別爭議事件，體育署第一時間，針對國際拳總與相關輿論的不實資訊進行駁斥，更透過律師發送警告信給國際拳總，保護選手心理狀態。中華奧會與國際奧會也一直保持緊密聯繫，國際奧會日前正式公開聲明，所有選手都符合巴黎奧運參賽規定，確保林郁婷參賽權益。

林郁婷奪金後感動落淚，她感謝現場支持同胞，以及台灣民眾熬夜加油，這面獎牌非常感謝體育署、中華奧會、國訓中心、運科中心，還有許多不斷幫助她勇敢踏上擂台的人，能夠為台灣拳擊開創歷史，感到非常驕傲。

中華奧會也恭賀林郁婷勇奪金牌，主席林鴻道表示，這塊金牌是實至名歸的勝利，是林郁婷透過長期不懈的努力、艱苦的訓練過程、以及透過大小比賽累積的實力、磨練出的毅力為自己爭取而來的最高榮耀，中華代表團給予最高的祝賀，也相信民眾均同感榮耀。

而林郁婷拿到金牌那一刻，代表團排名也從59升至33。這是中華代表團第3次在單屆奧運奪下2金，追平最佳紀錄，前兩次是2004年雅典奧運跆拳道陳詩欣、朱木炎，以及3年前東京奧運舉重郭婞淳、羽球男子雙打李洋／王齊麟。

中華隊從雅典奧運起，連續6屆奧運進帳金牌，林郁婷是拳擊史上第1金，也是中華代表團歷年第9金；在這9面金牌中，舉重包辦4面最多，分別是許淑淨2金、郭婞淳和陳葦綾各1金，跆拳道陳詩欣和朱木炎各1金、羽球男雙李洋和王齊麟包辦2金、拳擊林郁婷1金。

巴黎奧運11日舉行閉幕典禮，中華隊奪下7面獎牌僅次於3年前東京奧運12面，單屆獎牌數締造史上第2佳紀錄。