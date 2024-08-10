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巴奧／霹靂舞男子決賽 加拿大摘金、美國隊銅牌

新華社／巴黎10日電
法國選手西維爾銀牌（左起）、加拿大韓裔選手菲利普金金牌、美國隊蒙度禾銅牌。（新華社）
法國選手西維爾銀牌（左起）、加拿大韓裔選手菲利普金金牌、美國隊蒙度禾銅牌。（新華社）

巴黎奧運新項目霹靂舞10日結束男子項目的爭奪，加拿大韓裔選手菲利普金（Bboy Phil Wizard）在決賽中擊敗法國選手西維爾（Bboy Dany Dann）獲得金牌。

當天的比賽在協和廣場進行，這也是本屆奧運在這裡舉行的最後一個項目。過去的十多天裡，滑板、自由式小輪車、三人籃球以及霹靂舞等奧運新興項目在這裡輪番上演，首次登上奧運舞台的霹靂舞男子決賽作為「收官大戲」在這片城市運動公園上演。

決賽中，菲利普金憑藉更勝一籌的表現3:0擊敗西維爾，奪得奧運史上第一枚霹靂舞男子金牌。銅牌爭奪戰中，美國選手蒙塔爾沃（Bboy Victor）3：0完勝日本選手半井重幸（Bboy Shigekix）。

加拿大韓裔選手菲利普金奪下金牌。（新華社）
加拿大韓裔選手菲利普金奪下金牌。（新華社）

「這是歷史性的一次奪冠。為了來到奧運舞台，我們經歷了長達兩年的各種積分賽、資格賽，這與我們之前參加的所有比賽都不一樣，這是獨一無二的冠軍。我很高興代表我的國家贏得這塊金牌，同時也很高興我們代表霹靂舞、代表嘻哈舞圈登上奧運舞台。」菲利普金說。

經歷兩天的賽程，霹靂舞完成了在奧運上的首秀。中國選手劉清漪獲得女子銅牌。由於洛杉磯奧運並未將其納入正式比賽項目，霹靂舞者將暫別四年之後的奧運舞台。

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