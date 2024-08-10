巴奧男籃／美國隊摘金 柯瑞帶詹姆斯、戴維斯一起「晚安」

詹姆斯與柯瑞一起「晚安」。（美聯社）

巴黎奧運 男籃決賽10日晚在美國隊和法國隊之間展開對決，憑藉柯瑞 （Stephen Curry）末節的4記三分球，美國隊以98：87戰勝法國隊，奪得巴黎奧運男籃金牌。在收穫奧運五連冠的同時，第17次為美國男籃奪得奧運金牌。

這是詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant與柯瑞在奧運首次「體，也或是三人在奧運的「最後一舞」。如果說美國隊在奧運前半程「順風順水」，半決賽對陣塞爾維亞可謂「絕處逢生」。美國隊在整場處在落後頽勢的情況下，憑藉「詹庫柯」三人的末節發揮，將美國隊從「死亡邊緣」拉回，這也是美國隊在巴黎奧運遭遇的艱難一役。

美國男籃奪得巴黎奧運金牌。(新華社)

柯瑞在進球後做出「晚安」的招牌手勢，連帶詹姆斯、戴維斯(Anthony Davis)也擺出晚安姿勢。

賽後，首次獲得奧運金牌的柯瑞在面對記者提問「這枚奧運金牌的意義」時說，「這非常特別。兩年前，當我們贏得（NBA ）總冠軍時，我就知道這一天會到來，這是我非常期待的目標。任何你承擔的使命，你都會全力以赴。所以，過去五周和這支隊伍在一起的時間，祗有一個目標，那就是金牌。」

柯瑞做出「晚安」的招牌手勢。（路透）

戴維斯做出「晚安」的招牌手勢。（新華社）

美國男籃主帥柯爾賽後對柯瑞不吝贊美之詞，「這場比賽堪稱他（柯瑞）職業生涯中最偉大的比賽之一。你知道，他的投籃如此精準和冷靜。但在這種情況下，在巴黎的客場，對陣法國，為了爭奪金牌，這就是故事書裡的情節，而這正是柯瑞所喜歡的，他喜歡成為故事的一部分。」