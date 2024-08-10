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巴奧男籃／美國擊敗法國奪金 實現5連冠

巴奧男籃／法國不敵美國摘銀 溫班亞瑪毛巾蓋臉 忍不住哭了

中央社／巴黎10日綜合外電報導
美國以98：87打敗地主法國，收下巴黎奧運男籃金牌。（美聯社）
美國以98：87打敗地主法國，收下巴黎奧運男籃金牌。（美聯社）

NBA史上三分球王柯瑞（Stephen Curry）今天大發神威，終場前2分多鐘連飆4記三分彈，全場共砍8顆三分球轟下24分，率領美國以98：87打敗地主法國，收下巴黎奧運男籃金牌。

美國獲勝後完成奧運5連霸大業，杜蘭特（Kevin Durant）拿下個人第4面奧運金牌，成為男籃史上最多金球員，超越「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的3金1銅。

柯瑞砍下美國隊最高的24分，但對法國最致命的是他在比賽剩2分43秒時連續飆進4顆三分球，其中終場前1分19秒的三分彈，將比數拉開到93：84，還擺出招牌的晚安「睡覺」手勢，為比賽底定勝負。柯瑞全場三分球12投8中，命中率高達67%。

杜蘭特與布克（Devin Booker）各為美國攻下15分，本屆美國隊得分、籃板、助攻三冠王詹姆斯（LeBron James）得到14分。詹姆斯生涯4度參加奧運，拿到3面金牌。

首次打奧運的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）一掃前幾場的低迷表現，今天得到法國最多的26分，亞布塞萊（Guerschon Yabusele）以20分居次。法國落敗之後，溫班亞瑪以毛巾蓋住臉部，忍不住落下眼淚。

美國與法國的這場金牌戰是上屆東京奧運冠軍戰的重演，美國一路領先，第3節之初差距來到14分，看似將揚長而去。但美國進攻手感開始冷卻，法國發動一波12：4的攻勢，在這節還有3分5秒時將比數拉近到65：69只落後4分。

第4節法國一度追到僅落後3分，但在柯瑞瘋狂發射三分彈後，法國無力再追分。

美國在2004年雅典奧運僅獲銅牌，接下來在2008年北京奧運雪恥封王，2012年倫敦、2016年里約、2020年東京及2024年巴黎奧運都完成衛冕任務，寫下5連霸的紀錄。

本屆美國隊眾星雲集，詹姆斯、柯瑞、杜蘭特、安比德（Joel Embiid）都是得過NBA年度最有價值球員（MVP）殊榮的超級球星，但前3人分別為39歲、36歲、35歲，這應該是這3名老將最後一次在奧運聯手出擊。

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