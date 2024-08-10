巴奧／比利時女將蒂亞姆寫歷史 奧運七項全能3連霸

比利時田徑女將蒂亞姆9日在巴黎奧運女子七項全能賽事最後一項800公尺賽跑跑出生涯最佳的2分10秒62，成為史上首位連續3屆奧運女子七項全能奪金的選手。(新華社)

比利 時田徑女將蒂亞姆（Nafissatou Thiam）今天在巴黎奧運 女子七項全能賽事最後一項800公尺賽跑跑出生涯最佳的2分10秒62，成為史上首位連續3屆奧運女子七項全能奪金的選手。

綜合路透社和法新社報導，蒂亞姆在標槍項目超越英國選手強生-湯普森（Katarina Johnson-Thompson），以領先121分之姿挺進最後的800公尺賽跑。

蒂亞姆生涯最佳標槍成績比強生-湯普森多約13公尺，她稍早擲出本季最佳成績54公尺04，而強生-湯普森只擲出45公尺49。

兩屆世界冠軍強生-湯普森需要在800公尺項目中勝出才能奪金，最後雖然跑出生涯最佳的2分04秒90成績，但總分6844分敗給蒂亞姆，拿下銀牌。蒂亞姆以6880分抱回金牌。比利時選手維茲（Noor Vidts）則以6707分摘銅牌。

強生-湯普森4度參加奧運拿下個人首面獎牌。她先前在2012年倫敦奧運排名第13，後來在2016年里約奧運遭遇重大挫折，儘管在跳高項目表現出色，原有機會奪金，但最終僅名列第6。她在東京奧運 又因為腳傷無緣爭牌。