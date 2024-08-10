巴奧／舉重總和404公斤 保加利亞納薩創89公斤量級紀錄

20歲保加利亞選手納薩稱霸巴黎奧運男子舉重89公斤量級。(路透)

20歲保加利亞選手納薩（Karlos Nasar）稱霸巴黎奧運 男子舉重89公斤量級，以總和404公斤摘金，經歷去年在飯店洗澡時遭洗臉盆砸傷意外，重返賽場，一舉成為世界上舉破400公斤的體重最輕男人。

男子89公斤級原先挺舉世界紀錄為納薩自己在2023年歐錦賽締造的223公斤，總和則是中國選手李大銀在2023年亞錦賽舉出的396公斤，納薩在巴黎奧運抓舉180公斤、挺舉224公斤、總和404公斤，挺舉、總和雙破世界紀錄。

納薩的抓舉成績與哥倫比亞選手洛培茲（Yeison Lopez）並列第一，挺舉在多數選手都已完成前兩舉後，才輪到開把213公斤的納薩登場，輕鬆舉起，在確定其他選手挺舉最佳成績只有212公斤，他的金牌已經入手，第二把直接加11公斤，挑戰破紀錄的224公斤成功。

20歲保加利亞選手納薩稱霸巴黎奧運男子舉重89公斤量級。(新華社)

納薩表示，自己曾在練習時舉起更重的重量，「奧運讓我感覺自己就像在外太空 ，而我來自火星 。」

納薩曾在2022年因吸毒、無照駕駛被判緩刑，2023年5月在飯店洗澡伸手要拿洗髮精（另有外媒寫拿香皂）時，洗臉盆突然掉下，壓傷他的阿基里斯腱，這次手術讓他缺席賽場6個月。他表示，「我深信也想像過，經歷傷勢後站上奧運頒獎台的那一天，我知道這很難，因為我有好幾個月的時間都不能動，但我有足夠堅強的力量可以辦到。」