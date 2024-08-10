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巴奧／陳藝文稱霸3米板 單屆雙金成就追平郭晶晶

中國新聞組／北京10日電
在巴黎奧運會跳水項目女子3米板決賽中，中國選手陳藝文獲得金牌，另一名中國選手昌雅妮獲得銅牌。 (中新社)
在巴黎奧運會跳水項目女子3米板決賽中，中國選手陳藝文獲得金牌，另一名中國選手昌雅妮獲得銅牌。 (中新社)

巴黎奧運跳水女子3米板決賽9日上演，中國選手陳藝文發揮穩定，自首跳占據首位後一直領先，取得總分376分，以無敵姿態為中國隊取得今屆跳水項目第7面金牌。她也成為繼郭晶晶、吳敏霞、施廷懋之後，又一位單屆奧運攬下雙冠的中國女子跳板選手。

在巴黎奧運會跳水項目女子3米板決賽中，中國選手陳藝文獲得金牌，另一名中國選手昌雅...
在巴黎奧運會跳水項目女子3米板決賽中，中國選手陳藝文獲得金牌，另一名中國選手昌雅妮獲得銅牌。 ( 新華社)

來源：愛爾達體育家族

大公報報導，經過初賽及準決賽後，陳藝文表現較好，她一直保持領先進入決賽，隊友昌雅妮表現並不穩定，她在初賽及準決賽均有一跳出現瑕疵或失準。

決賽共12名運動員出戰，陳藝文於第一跳壓軸上陣，拿下最高的70.5分占據榜首。昌雅妮第一跳出現失誤，敬陪末席。

第二跳昌雅妮以難度系數3.1的107B向前翻騰3周半屈體上陣取得69.75分，得分於本輪高居第2；陳藝文以難度系數3.0的205B向後翻騰兩周半屈體出戰，她取得最高的76.5分續居榜首。

昌雅妮於第三跳是難度系數3.0的205B向後翻騰兩周半屈體取得67.50分，再在本輪取得第2高分；陳藝文以同樣難度的305B反身翻騰兩周半屈體上陣，再取最高的75分。

第四跳昌雅妮以難度系數3.0的305B反身翻騰兩周半屈體出戰，她取得75分仍是本輪第2高分，累積254.25分衝上第3位；陳藝文以難度系數3.1的107B向前翻騰3周半屈體上陣，她再獲最高的77.50分穩佔榜首。

最後一跳昌雅妮及陳藝文都以難度系數3.0的5152B向前翻騰兩周半轉體一周屈體應戰，陳藝文76.5分首次於一跳中排第2，不過仍累積376分輕鬆奪金，澳洲對手堅妮以343.1分拿下銀牌。昌雅妮獲得銅牌。

在巴黎奧運會跳水項目女子3米板決賽中，中國選手陳藝文（左）獲得金牌，另一名中國選...
在巴黎奧運會跳水項目女子3米板決賽中，中國選手陳藝文（左）獲得金牌，另一名中國選手昌雅妮獲得銅牌。兩人賽後展示獎牌。 (中新社)

新京報報導，繼郭晶晶（2004年、2008年）、吳敏霞（2012年）、施廷懋（2016年、2021年）之後，陳藝文也成為又一位單屆奧運會攬下雙冠的中國女子跳板選手。

作為一位大器晚成的跳水選手，2022年至今，陳藝文不僅搭檔昌雅妮統治了女子雙人3米板項目，女子3米板的成績也遙遙領先。2022年世錦賽，陳藝文首次獲得世錦賽女子3米板冠軍，並在2023年世錦賽成功衛冕。杭州亞運以及2023年、2024年世界杯總決賽，陳藝文都獲得女子3米板冠軍。

在巴黎奧運舞台，陳藝文沒有辜負外界的期待，順利登上女子3米板最高領獎台，也實現了女子3米板項目的大滿貫。

中國選手陳藝文賽後展示金牌。 (中新社)
中國選手陳藝文賽後展示金牌。 (中新社)

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