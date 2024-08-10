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巴奧／女子400公尺接力 美將理查森第4衝到第1「勝者之瞪」

記者陳宛晶／即時報導
美國短跑名將理察森。(美聯社)
美國短跑名將理察森。(美聯社)

美國短跑名將理察森（Sha'Carri Richardson）等待已久的奧運金牌，今天終於在女子400公尺接力到手，在最後一棒上演從第4衝上第1的逆轉秀，還在「超車」時看了對手一眼，「勝者之瞪」在網路上瘋傳。

美國由潔佛森（Melissa Jefferson）、泰瑞（Twanisha Terry）、湯瑪絲（Gabrielle Thomas）、理查森出戰該項目，以41秒78奪金，英國41秒85收銀，銅牌則是落入41秒97的德國手中。

美國隊的第三棒湯瑪絲10秒25為各隊該棒次第三佳，交棒又出現小瑕疵，理查森接棒時已落到第4，但她以第四棒最佳的10秒09一路超車對手，慢動作鏡頭清楚捕捉到，她在超過德國、英國對手時，冷冷看向對手一眼，展現勝者的餘裕。

理查森在上一屆就是備受矚目的金牌潛力股，卻在東京奧運前一個月因檢查出吸食大麻遭到禁賽1個月，錯過已經到手的奧運門票；本屆捲土重來，先在女子100公尺屈居銀牌，今天終於入手金牌，讓她感動流淚。

理查森表示，「我相信我的訓練成果，相信湯瑪絲，無論如何一定會把接力棒交到我的手中，接著就是盡我的全力在賽道上奔馳。」

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