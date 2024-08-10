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巴奧／中國女子曲棍球隊敗給荷蘭隊 摘銀平歷史最好成績

中新社巴黎10日電
巴黎奧運會女子曲棍球金牌賽中，荷蘭隊3比1勝出奪得金牌，中國隊獲得銀牌。 (中新社)
巴黎奧運會女子曲棍球金牌賽中，荷蘭隊3比1勝出奪得金牌，中國隊獲得銀牌。 (中新社)

9日在法國巴黎伊夫·莊園體育場內，中國女子曲棍球隊點球大戰不敵上屆冠軍荷蘭隊，最終拿到銀牌，平了在北京奧運會上創造的歷史最好成績。 中國隊在循環賽中戰勝了日本隊、法國隊，淘汰賽階段先後擊敗澳大利亞隊和比利時隊，決賽面對世界排名第一的荷蘭隊。　　 　　

中國隊在決賽中先聲奪人，第一節就憑藉陳怡的小角度破門，以1比0領先。接下來的兩節比賽，荷蘭隊加強了攻勢，但防守嚴密的中國女曲多次破壞對手得分機會，沒讓對手改寫比分。

最後一節，荷蘭隊通過短角球扳平比分。 點球大戰中，荷蘭隊顯示出了更為老到的大賽經驗，以3比1獲勝。 　　

賽後，首節比賽打進一球的陳怡對記者說，自己和隊友們都很開心能被大家又一次看到，這對於曲棍球在國內的推廣和發展有很大幫助。　　 　　

隊員張影和記者分享了征戰奧運會期間隊內的趣事。從淘汰賽開始，女曲姑娘們商量好，每贏一場比賽，大家輪流拍攝集體慶祝視頻並發佈在社交媒體平台。

「我們在國內是一個有些小眾的項目，我們希望用這種方式讓大眾對我們這個項目的瞭解多一些，參與的人也能多一些。」張影說。 　　

澳大利亞籍主教練艾莉森·安南賽後接受採訪時稱，從北京奧運會到巴黎奧運會，拿獎牌對於中國女曲來說不能是一次性的，「我們不能每塊獎牌都等近二十年」 。

安南教練非常在意球隊的心理建設，她對球員們說得最多的話就是讓她們要自信。「中國是體育強國，中國有很深厚的體育文化，中國有非常努力的運動員，只要給她們信心，她們就可以走向偉大。」

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