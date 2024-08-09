巴奧／美國男子400公尺接力失格 見記者先嗆「禁問蠢問題」

美國田徑隊在男子400公尺接力因超出接力區傳接棒以成績「失格」作收，該項目已經連5屆無緣頒獎台。(路透)

匯聚短跑好手，美國田徑隊卻又一次在男子400公尺接力淪為笑柄，因超出接力區傳接棒以成績「失格」作收，在該項目已經連5屆無緣頒獎台，4位成員賽後經過混合採訪區先烙話：「不准問笨問題」，媒體想詢問接棒究竟出了什麼問題，先得到「愚蠢」、「笨蛋」回應。

美國頭號大將、100公尺金牌萊爾斯（Noah Lyles）因確診缺陣，400公尺接力決賽由柯曼（Christian Coleman）、班德瑞克（Kenny Bednarek）、金恩（Kyree King）、克利（Fred Kerley）上陣，第一棒柯曼交給第二棒班德瑞克就出現失誤，班德瑞克起步太早，一度必須放慢腳步，結局仍超出接力區傳接棒，最終以第7完賽、因違例失格，墊底跑完的中國大陸隊也因此前進至第7位。

金牌由加拿大 以37秒50奪得，接著是南非 隊37秒57銀牌、英國隊37秒61銅牌。美國隊在男子400公尺接力過去曾是霸主，曾15度奪金，卻從2008年北京奧運 起已經連續5屆無法站上頒獎台。

團隊賽後經過混採區，克利面對媒體先烙狠話，「如果你們問蠢問題，我們不會回答，先讓你們知道這點。」當記者陸續提問，接棒時發生什麼問題，克利搶先回應：「愚蠢，你們看到的和我們看到的是一樣的吧？」

柯曼表示，自己與班德瑞克練習了無數次交棒，直到決賽前都還覺得很有信心，對於這樣的結局也感到失望，「尤其是對美國民眾，因為我們真的很想帶回獎牌，我們也知道自己的速度可以辦到，但最終無法完成。」面對媒體再次追問究竟在交棒的哪個環節出了錯，他回應：「你們是想知道是哪根手指之類的嗎？作為一個團隊，我們今天沒能完成任務，就是這麼簡單。」