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巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

拿金牌回應霸凌 阿爾及利亞女拳手克莉芙：我生來就是女性

巴奧／「我是女人」克莉芙無視性別爭議 女拳奪金

編譯潘勛／綜合報導
無端被捲入性別爭議的阿爾及利亞選手克莉芙（中）拿下金牌，銀牌得主中國選手楊柳（左）、銅牌台灣選手陳念琴(右一)、泰國選手蘇萬納彭(右二)一同慶賀。（路透）
無端被捲入性別爭議的阿爾及利亞選手克莉芙（中）拿下金牌，銀牌得主中國選手楊柳（左）、銅牌台灣選手陳念琴(右一)、泰國選手蘇萬納彭(右二)一同慶賀。（路透）

巴黎奧運被捲入性別爭議的阿爾及利亞女拳手克莉芙(Imane Khelif)不畏外界的挑剔及網暴，9日以5:0擊敗中國女將楊柳，奪得66公斤級金牌；克莉芙表示，自己因外界誤解性別而受攻擊、網暴，讓這面金牌別具意義；台灣選手陳念琴在這個量級獲得銅牌。

台灣陳念琴摘銅 林郁婷今搶金

另位也無端被捲入性別爭議的台灣（中華台北）拳擊女將林郁婷，將在美東時間10日下午3時30分的金牌戰，對上烏克蘭女拳手塞琳梅塔(Julia Szeremeta)。

阿爾及利亞選手克莉芙夫(右)以5:0完勝中國選手楊柳(左)，獲得金牌。（美聯社）
阿爾及利亞選手克莉芙夫(右)以5:0完勝中國選手楊柳(左)，獲得金牌。（美聯社）

美聯社報導，克莉芙參加奧運次中量級賽事，一路過關斬將，決賽在羅蘭蓋洛斯體育場(Roland Garros)舉行時，群眾高唱克莉芙的名字，揮舞阿爾及利亞國旗，她每擊中楊柳一拳便為她大吼。

獲得銀牌的中國選手楊柳，2023年曾在世界女子拳擊錦標賽精英女子63-66公斤級賽事戰勝泰國選手蘇萬納彭，獲得冠軍；同年10月5日在第19屆亞運會拳擊女子66公斤級決賽再勝蘇萬納彭，拿下金牌。蘇萬納彭在巴奧這個量級中，與台灣選手陳念琴同獲銅牌。

克莉芙：盼未來奧運再無抹黑

阿爾及利亞女拳擊選手克莉芙(左一)9日順利贏得金牌，銅牌台灣選手陳念琴（右二）在...
阿爾及利亞女拳擊選手克莉芙(左一)9日順利贏得金牌，銅牌台灣選手陳念琴（右二）在頒獎台上與銀牌得主中國選手楊柳（左二）、銅牌泰國選手蘇萬納彭現起自拍。（路透）

克莉芙獲得裁判一致判決獲勝後，撲入教練的懷抱，教練則把她抬上肩膀，繞行體育場，慶祝她的勝利。克莉芙表示，身為運動員來參加奧運，希望未來的奧運會不再出現抹黑的性別攻擊。

路透(Reuters)報導，克莉芙在賽後記者會上表示，這面金牌便是向她發動的詆毀攻勢的最好回應。落敗的楊柳表示，為克莉芙而高興，她尊重大家，未來也會學習克莉芙的拳技。

克莉芙表示，「我是一個像任何女人一樣的女人。我生來就是女人，也像女人一樣生活，但成功有敵人，他們無法消化我的成功。」克莉芙說，她期待這面金牌八年了。

由俄國人主宰的國際拳擊協會(IBA)去年判定克莉芙及台灣選手林郁婷喪失資格，不得參加世界錦標賽女子賽事，但理由含糊不清。國際奧委會(IOC)去年採史無前例行動，把IBA排除出奧運賽事，認為該主管單位長年來的管理、公平及財務透明性，都值得擔憂，另聲稱IBA武斷加諸兩位女拳手的性別測試出錯離譜，一再重申克莉芙及林郁婷有權參加奧運比賽。

國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)親自出馬，為克莉芙及林郁婷的出賽資格辯護，另稱外界的批評為「仇恨言論」、兩位拳手「生而為女、成長為女、護照為女，以女性參賽多年」。

阿爾及利亞選手克莉芙(左)完勝中國選手楊柳(右)，獲得金牌。克莉芙表示，希望未來...
阿爾及利亞選手克莉芙(左)完勝中國選手楊柳(右)，獲得金牌。克莉芙表示，希望未來的奧運會不再出現抹黑的性別攻擊。（美聯社）

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