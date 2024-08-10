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巴奧／霹靂舞登場 日本B-Girl Ami奪金、中國劉清漪摘銅

編譯盧炯燊／綜合報導
奧運首屆霹靂舞比賽，女子部分最終由日本選手湯淺亞實(B-Girl Ami，中)、立陶宛選手妮卡(B-Girl Nicka，左)、中國選手劉清漪(B-Girl 671，右)分別拿下金、銀和銅牌。(新華社)
奧運首屆霹靂舞比賽，女子部分最終由日本選手湯淺亞實(B-Girl Ami，中)、立陶宛選手妮卡(B-Girl Nicka，左)、中國選手劉清漪(B-Girl 671，右)分別拿下金、銀和銅牌。(新華社)

霹靂舞這項城市運動在巴黎首次登上奧運舞台，是本屆奧運唯一新增項目，最終由日本的湯淺亞實(B-Girl Ami，Ami Yuasa)贏得了首屆女子金牌，她也獲得霹靂舞在奧運史上的第一金。

霹靂舞比賽項目，分成男、女子單項。被稱為「B-Girls」的參賽女孩在一系列比賽正面交鋒。湯淺亞實在決賽中以3︰0擊敗立陶宛選手妮卡(B-Girl Nicka，Dominika "Nicka" Banevic)奪金，中國選手劉清漪(B-Girl 671) 以2：1擊敗荷蘭選手薩喬(B-Girl INDIA，India Sardjoe)，贏得銅牌。

25歲的湯淺亞實自小受到姊姊影響學舞，10歲正式投入霹靂舞，2018年成為紅牛BC One B-Girl賽首名冠軍，2019年和2022年兩奪世界錦標賽冠軍，2023年在杭州亞運贏得一面銀牌。

日本選手湯淺亞實9日在巴黎奧運女子霹靂舞比賽中表現出色，贏得金牌，這也是霹靂舞在...
日本選手湯淺亞實9日在巴黎奧運女子霹靂舞比賽中表現出色，贏得金牌，這也是霹靂舞在奧運史上的第一金。(歐新社)

她賽後表示：「這次奪金主要是專注於自已的風格，除了代表自己，也向世界展示了什麼是突破。」

18歲的劉清漪則是2022年世界運動會霹靂舞第四名，今次在巴奧奪得銅牌，未來可期。荷蘭的B-Girl INDIA則是歐洲運動會該項目冠軍，實力相當。

中國霹靂舞選手劉清漪(B-Girl 671)9日在巴黎奧運上拿下銅牌。(新華社)
中國霹靂舞選手劉清漪(B-Girl 671)9日在巴黎奧運上拿下銅牌。(新華社)

霹靂舞起源於美國的嘻哈文化，然而兩名美國B-Girl(Logan Edra及Sunny Choi)都在第一輪就被淘汰，對這個代表嘻哈和打破文化發源地的國家來說是一個打擊。

巴黎奧運為迎接這項歷史盛事，專門把協和廣場設計成城市運動公園，除了搭建三人籃球、霹靂舞、BMX自由式及滑板的臨時比賽場地外，亦安排連串表演及供公眾試玩各項城市運動，霹靂舞決賽座無虛席。

比賽開始前，美國饒舌歌手史努比狗狗(Snoop Dogg)在他的名曲「Drop it Like it's Hot」的配樂中進入體育場，引來看台上一片歡呼聲。

然而，霹靂舞在奧運上的出現可能是短暫的，因為它已從2028年洛杉磯奧運會項目中刪除，並且不保證未來還會回歸。

無論如何，代表15個國家及地區的33名運動員和難民奧運代表隊，都創造了奧運歷史。

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