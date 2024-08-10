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巴奧／4X100接力 美國女隊奪金、男隊犯規遭淘汰

編譯廖振堯／綜合報導
美國女子隊9日在4X100公尺接力賽中配合默契，以41.78秒奪冠。圖為托馬斯(前)從隊友泰瑞手中接棒。(歐新社)
美國女子隊9日在4X100公尺接力賽中配合默契，以41.78秒奪冠。圖為托馬斯(前)從隊友泰瑞手中接棒。(歐新社)

巴黎奧運9日的比賽中，美國隊在4X100公尺接力賽上一喜一憂，女子隊成功奪金，但男子隊接棒失誤，被取消參加決賽的資格，創下連續20年沒有獲得獎牌的紀錄。

美聯社報導，美國女子接力隊員為100公尺銀牌李察遜(Sha'carri Richardson)、100公尺銅牌杰弗遜(Melissa Jefferson)、泰瑞(Twanisha Terry)、200公尺冠軍托馬斯(Gabby Thomas)，她們以41.78秒奪冠。李察遜跑最後一棒時，從第三衝到第一，助美國奪金。

理察遜表示，四名隊員在一起的感覺非常自在，她也十分信任第三棒托馬斯，相信她無論如何都會把接力棒放到她手中，她只需要在賽道上全力衝刺就好。

成功奪冠後，女子隊接著觀看男子比賽，然而美國隊表現不忍卒睹。首棒科爾曼(Christian Coleman)在交棒時笨拙地撞上了班德瑞克(Kenny Bednarek，200公尺銀牌)。等到最後一棒克里(Fred Kerley，100公尺銅牌)拿到棒時美國隊已經排名第七，還因犯規而被取消資格。

男子4X100公尺接力賽9日舉行，首棒科爾曼(左)在交棒時撞上了隊友班德瑞克(右...
男子4X100公尺接力賽9日舉行，首棒科爾曼(左)在交棒時撞上了隊友班德瑞克(右)。(美聯社)

科爾曼賽後稱「事情不盡人意」，也許可以努力更多但比賽當下沒有完美配合。在8日的資格賽中美國隊就現出隱憂：科爾曼用右手交棒給克里，但同時也用左手抓到他的手臂，雖然交棒不順，但當時未影響比賽成績。也有人歸咎於陣容變動，去年在世界田徑錦標賽擔任末棒、幫助美國隊奪金的萊爾斯(Noah Lyles)並未在四人陣容中。但或許萊爾斯回歸也無法挽救，他4日在100公尺摘金、創下個人最佳紀錄後，5日便確診染上新冠，8日200公尺決賽飲恨銅牌，且一跑完便跌坐在地。

美國隊出局後，加拿大隊上演「第九道奇蹟」以37秒50奪金，這是該國自1996年來首次於該項目奪牌。南非隊以37秒57、英國隊以37秒61各得銀銅。

美國首位奧運短跑雙冠王、劉易士(Carl Lewis)當天發文砲轟美國田徑界，稱裡面每個人都「更關心拉關係而不是勝利」，在這種風氣徹底改變之前，不該參加任何一次接力賽。

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