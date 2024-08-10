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巴奧／中國乒乓男團完成5連霸 跳水隊8項已包7金

體育新聞組／綜合9日電
在9日的乒乓球團體決賽中，中國隊由馬龍(右)/王楚欽的雙打組合率先出戰，經過五局激戰後險勝瑞典組合。 (中新社)
在9日的乒乓球團體決賽中，中國隊由馬龍(右)/王楚欽的雙打組合率先出戰，經過五局激戰後險勝瑞典組合。 (中新社)

在9日舉行的巴黎奧運桌球男子團體金牌戰中，中國隊在與瑞典隊的激戰中驚險奪冠，完成五連霸。「四朝元老」馬龍也因此收穫了生涯第四枚奧運男團金牌及第六枚奧運金牌，為其傳奇桌球生涯畫下了完美句點；在當天舉行的跳水女子3公尺彈板決賽中，中國隊的陳藝文輕鬆奪得金牌，隊友昌雅妮獲銅牌。中國跳水夢之隊已拿到本屆奧運8面跳水金牌當中的7金，若男子單人10公尺高台亦奪金，將會包攬8金。

在9日的乒乓球團體決賽中，中國隊由馬龍/王楚欽的雙打組合率先出戰，經過五局激戰後險勝瑞典組合，取得首點勝利。隨後，樊振東在單打比賽中戰勝瑞典選手莫雷加德，再次幫助中國隊取得勝利。最後，王楚欽在決勝局中以11:2擊敗卡爾森，為中國隊奠定勝局，完成衛冕。

馬龍受訪表示，巴黎奧運是他最後一屆參加奧運：「每個運動員都想在奧運場上拿到金牌，自己拿到六面金牌，不只是個人努力，還是同伴、團隊努力。這個結局相當完美。」

巴黎奧運跳水女子3公尺彈板決賽，陳藝文表現出色，五跳分數都超過70分，最終以376分的總成績奪金。昌雅妮在第一跳失誤，只取得42分，一度排在12位選手中的最尾，但她在之後幾跳的發揮回復穩定，最終取得318.75分，取得銅牌。銀牌就由澳洲選手堅尼奪得。

中國選手陳藝文9日在巴黎奧運跳水項目女子3米板決賽中獲得金牌。(中新社)
中國選手陳藝文9日在巴黎奧運跳水項目女子3米板決賽中獲得金牌。(中新社)

中國選手昌雅妮9日在巴黎奧運跳水項目女子3米板決賽中獲得銅牌。(新華社)
中國選手昌雅妮9日在巴黎奧運跳水項目女子3米板決賽中獲得銅牌。(新華社)

巴黎奧運跳水項目，截至目前已比完五項跳水賽事，全由中國隊摘金，接下來男子單人10公尺高台賽事中國隊的表現也受到關注，若能奪金，就有望實現奧運首次跳水「8項目8金」的紀錄。

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