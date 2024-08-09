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巴奧／吳愉出拳女子50公斤級強勢摘金 回家想做美甲

中國新聞組／北京10日電
在巴黎奧運會拳擊項目女子50公斤級決賽中，中國選手吳愉戰勝土耳其選手恰克爾奧盧，獲得冠軍。(新華社)
在巴黎奧運會拳擊項目女子50公斤級決賽中，中國選手吳愉戰勝土耳其選手恰克爾奧盧，獲得冠軍。(新華社)

巴黎奧運拳擊女子50公斤級9日比賽中，中國選手吳愉發揮出色，戰勝土耳其選手恰克爾奧盧奪得金牌。吳愉賽後受訪時表示，要把金牌作為母親的生日禮物，回家後要帶媽媽逛逛街、做美甲。

澎湃新聞報導，現年29歲的吳愉第一輪5比0擊敗印度選手扎林，1/4決賽面對去年亞運會決賽的對手泰國老將拉沙，又是一個5比0，直到半決賽吳愉才遭遇到一些抵抗，哈薩克斯坦選手克扎伊拜比賽中不斷衝擊，試圖給吳愉施加壓力，但吳愉利用敏捷的步伐、精準的打擊牢牢掌控局面，最終4比1晉級決賽。決賽中，吳愉打得非常出色，最終戰勝土耳其選手恰克爾奧盧獲得金牌。

「既要又要」反映了吳愉的技術非常全面，職業生涯中，吳愉曾師從兩屆奧運冠軍鄒市明的教練張傳良，她靈動的打法和師兄鄒市明頗有幾分相似，2023年年初，吳愉又有了一位新的主管教練古巴人勞爾，在講究技術打磨的古巴拳擊體系的錘鍊下，吳愉得到進一步的提升。

報導指出，杭州亞運會之後，吳愉手中已經集齊了軍運、全錦賽、亞運一系列重要賽事的冠軍，唯一缺少的就是一枚奧運金牌，而這也是吳愉最大的夢想。

出征巴黎前，作為該級別的奪冠熱門吳愉也不掩飾自己的信心，「奧運冠軍是每一個運動員奮鬥的目標，雖然對手很強，但我覺得最大的對手還是我自己，我也不是一個人在戰鬥，我非常信任自己的教練團隊，跟著他們好好練，我已經成功了一半。」

巴黎奧運拳擊項目女子50公斤級決賽中，中國選手吳愉戰勝土耳其選手恰克爾奧盧，奪得...
巴黎奧運拳擊項目女子50公斤級決賽中，中國選手吳愉戰勝土耳其選手恰克爾奧盧，奪得金牌。 (中新社)
在巴黎奧運會拳擊項目女子50公斤級決賽中，中國選手吳愉戰勝土耳其選手恰克爾奧盧，...
在巴黎奧運會拳擊項目女子50公斤級決賽中，中國選手吳愉戰勝土耳其選手恰克爾奧盧，獲得冠軍。(新華社)

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