巴奧／吳艷妮拚「復活」失敗 遺憾告別奧運

吳艷妮(左)在小組賽中，以12秒97的成績排名第6。(路透)

巴黎奧運 女子100米欄復活賽8日開賽，獲得大量關注的中國選手吳艷妮以12秒98的成績，排名復活賽第三組第四名，無緣半決賽。另一名中國隊選手林雨薇以13秒13的成績，排名復活賽第二組第六名，同樣沒有進入半決賽。

紅星新聞、澎湃新聞報導，吳艷妮的奧運首秀所在的預賽小組是不折不扣的「死亡之組」，同組對手包括世界紀錄保持者阿穆桑、美國名將約翰遜、牙買加名將鮑文以及今年亞洲最好成績保持者福部真子等。從個人最好成績來看，吳艷妮在同組8名選手裡排名靠後。

以12秒98結束巴黎奧運之旅，顯然吳艷妮不太滿意。她不僅沒能晉級半決賽，也沒有完成自己的目標——超過第一輪跑出的12秒97。賽後走到混合採訪區時，吳艷妮看上去情緒有些低落，只是簡短回應了幾個問題便轉身離開。

預賽時，看台上為吳艷妮加油的觀眾。(取材自紅星新聞)

回顧這場復活賽，吳艷妮覺得從個人實力來看，自己是有希望更進一步的，但是比賽中沒能把實力完全發揮出來，「按自己實力來說應該是進得了決賽的，但是沒進確實會有遺憾」。不過，她坦言，能夠和世界頂級的運動員同場較量，是一次學習的機會。

吳艷妮奧運出場獲15秒超長鏡頭，花式比心盡顯活潑可愛。(取材自中華網)

賽後吳艷妮收到媽媽的家書。(取材自澎湃新聞)

報導指出，雖然未能取得晉級資格，但賽場之外，吳艷妮的熱度如往常一樣持續拉滿。

即便預賽小組第六名、復活賽小組第四名，但與其相關的話題仍霸屏熱搜。自2023年火出圈後，吳艷妮的商業價值也持續走高，獲得眾多品牌商的垂青。本次巴黎奧運上，吳艷妮出場時，攝影機還給了她長達15秒的特寫鏡頭。