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巴奧／4隊全出局 美國首度無緣沙排獎牌

記者曾思儒／綜合報導
美國沙排著男子組合8強賽出局，美國沙排隊4支隊伍全遭淘汰。（路透）
美國沙排著男子組合8強賽出局，美國沙排隊4支隊伍全遭淘汰。（路透）

身為奧運沙灘排球霸主，美國沙排隊今年巴黎奧運卻滑鐵盧，隨著男子組合帕丹（Miles Partain）／貝內什（Andy Benesh）8強賽出局，美國沙排隊4支隊伍全遭淘汰，奧運史上第一次無緣頒獎台。

沙灘排球從1996年亞特蘭大奧運列入正式種類，到東京奧運已舉行7屆，美國隊史握有傲視各國的7金、2銀、2銅，2到4名的巴西、德國和澳洲金牌數相加也不及美國。

巴黎奧運美國再派出男、女各2隊挑戰頒獎台，男子隊其中一組還有前NBA球星巴丁格（Chase Budinger），但巴丁格和隊友伊凡斯（Miles Evans）16強出局，兩組女將也分別在16強和8強落馬，帕丹／貝內什成美國唯一奪牌希望。不過在8強賽中，僅存的美國希望以14：21、16：21敗給卡達組合尤諾斯（Cherif Younousse）／蒂揚（Ahmed Tijan），粉碎美國連續奪牌紀錄。

「我希望其中一支隊伍能贏得獎牌，我們已經盡了全力。」帕丹說。

貝內什認為，美國錯過頒獎台並非自身水準下降，而是整體水準提升，「這和20年前不太相同，現在全世界有很多比賽，身為沙排的粉絲，很樂見看到這樣的發展，大家在比賽中展現出不同球風。」

巴黎奧運的沙排場地就設在艾菲爾鐵塔前的戰神廣場，美國最後希望第一局還握有12：11領先，但被對手一波逆轉，貝內什也讚對手發揮出色，「我們執行程度不如他們。」

尤諾斯／蒂揚東京奧運打下銅牌，成為第一組贏下奧運沙排獎牌的中東組合，今年有機會再寫新頁，尤諾斯形容就像在夢裡一般。

「我們沒有任何期望，我們就是懷著夢想。能在艾菲爾鐵塔前比賽是不可思議的機會，氣氛棒極了。」尤諾斯說。

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