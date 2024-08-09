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巴奧／標槍擲出92米97 納迪姆奪巴基斯坦史上首面田徑金牌

特派記者劉肇育／巴黎報導
巴基斯坦男子標槍好手納迪姆在奧運決賽中擲出92公尺97的佳績，不但打破奧運紀錄，還將為國家拿下史上第一面奧運田徑金牌。(新華社)
巴基斯坦男子標槍好手納迪姆在奧運決賽中擲出92公尺97的佳績，不但打破奧運紀錄，還將為國家拿下史上第一面奧運田徑金牌。(新華社)

身為巴基斯坦史上首位闖進奧運田徑決賽的選手，男子標槍好手納迪姆（Arshad Nadeem）在巴黎奧運決賽，於第2次試擲就擲出92公尺97的佳績，不僅打破奧運紀錄，還將台灣「黃金右臂」鄭兆村保持近7年的亞洲紀錄送入歷史，他也靠著這個成績擊敗挑戰衛冕的印度邱普拉（Neeraj Chopra），拿下巴基斯坦代表團今年首金，也是史上第一面奧運田徑金牌。

27歲的納迪姆，上屆東京奧運在男子標槍決賽以第5名成績作收，不過隔年他就擲出90公尺18的佳績，成為繼台灣鄭兆村後，亞洲史上第2位擲破90公尺大關的男子標槍選手，去年世錦賽他更是以87公尺82成績拿下銀牌，僅次於東京奧運金牌邱普拉的88公尺17。

兩人再度在巴黎奧運決賽碰頭，在第一次試擲都失敗的情況下，納迪姆第二次試擲就擲出驚天的92公尺97，至於邱普拉也有個人本季最佳的89公尺45，最終兩人也以此成績分別拿下金、銀牌，銅牌則是由格瑞那達選手彼得斯（Anderson Peters）以88公尺54拿下。

納迪姆不僅為巴基斯坦拿下國史第1面奧運田徑金牌，成績92公尺97不僅超越鄭兆村在2017年世大運擲出的91公尺36，改寫亞洲男子標槍紀錄，在整個男子標槍史上也可以排上第6名，排在前頭的正是拿下銅牌的彼得斯的93公尺07。

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