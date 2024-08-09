巴奧跳水／謝思埸衛冕跳水3米板 中國「夢之隊」第6金入袋

在巴黎奧運會跳水項目男子3米板決賽中，中國選手謝思埸獲得金牌，另一名中國選手王宗源獲得銀牌。 (新華社)

巴黎奧運 跳水男子3米板8日決賽中，中國選手謝思埸以總分543.60分摘金，這是中國代表團在本屆奧運會獲得的第27枚金牌。王宗源則以總分530.20分奪銀。兩人繼東奧拿下金銀之後，再度在巴奧包攬金銀。另外，男子500米雙人划艇決賽，中國組合劉浩、季博文以1分39秒48的成績奪得金牌。

中國選手謝思埸以半決賽第二名的成績晉級決賽。(新華社)

在巴黎奧運會跳水項目男子3米板決賽中，中國選手謝思埸獲得金牌，另一名中國選手王宗源獲得銀牌。(新華社)

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香港文匯報報導，第一輪，謝思埸第11位出場，穩定發揮得到86.7分，王宗源則最後一名出場獲得81.6分，稍稍落後謝思埸，兩人分別位於本輪的一、二名。第二輪，謝思埸因難度較低獲得79.2分，被墨西哥 選手奧爾維拉反超；王宗源則以優異表現贏得91分的高分，獲得領先。

第三輪，奧爾維拉出現較大失誤，只得63分，謝思埸憑藉近乎完美的一跳獲得3個9分，以共計97.2分的好成績重回第二；王宗源以穩定表現得95.55分，繼續領先。奧爾維拉此時落後中國隊30多分，已不再具威脅。

第四輪成為兩名中國隊選手的對決，王宗源獲得89.25分，謝思埸獲得91分，兩人差距縮小到3.3分。第五輪，謝思埸88.8分，王宗源出現失誤僅拿到70.2分，謝思埸反超王宗源15分，成為第一。決勝輪時，兩位運動員均發揮優異，謝思埸100.7分，王宗源跳出全場最高102.6分，分獲金、銀牌。

8月8日，金牌得主中國選手謝思埸（中）、銀牌得主中國選手王宗源（左）和銅牌得主墨西哥選手奧斯馬爾在頒獎儀式上合影。(新華社)

澎湃新聞報導，之前進行男子雙人三米板決賽上，王宗源搭檔小將龍道一奪得金牌，進入單人項目的爭奪，中國隊派出王宗源和謝思埸作為「雙保險」出戰。

謝思埸是東京奧運 會該項目的冠軍，在東京奧運會後，他選擇了淡出國家隊，完成碩士學業、組建家庭。一段時間調整之後，謝思埸選擇重回跳水。

來到巴黎，王宗源也希望能夠實現奧運金牌夢，齊集男單三米板大滿貫——巴黎周期的世錦賽和世界杯比賽中，王宗源在該項目的比賽中從未讓金牌旁落。

至此，中國跳水隊也已經包攬了迄今為止誕生的全部6枚奧運金牌。在剩下的兩個項目中，夢之隊將全力向著包攬8金的目標前行。

在巴黎奧運會皮划艇靜水男子雙人划艇500米決賽中，中國選手劉浩、季博文奪得金牌。(新華社)

在巴黎奧運會皮划艇靜水男子雙人划艇500米決賽中，中國選手劉浩、季博文奪得金牌。(新華社)

另外，巴黎奧運男子500米雙人划艇8日決賽，中國組合劉浩、季博文以1分39秒48的成績奪得金牌。

此番征戰巴黎奧運是劉浩的第二次奧運之旅，東京奧運會上，他在男子1000米雙人、單人划艇斬獲亞軍。本屆奧運，劉浩搭檔首次出戰的00後選手季博文。