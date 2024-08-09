我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：賀錦麗領先川普5個百分點

中國國安部：某些國家以「留學」為餌引誘陸生「反華」

巴奧／郭婞淳帶傷仍舉銅 連3屆奪牌 台灣第1人

台灣新聞組╱台北9日電
郭婞淳奪下銅牌，締造連續三屆奧運奪牌紀錄。(特派記者季相儒／攝影)
郭婞淳奪下銅牌，締造連續三屆奧運奪牌紀錄。(特派記者季相儒／攝影)

台灣「舉重女神」郭婞淳又奪牌了，昨天在巴黎奧運舉重賽59公斤級亮相，以抓舉106公斤、挺舉130公斤，最後總和235公斤奪下銅牌，締造連續三屆奧運奪牌紀錄，成為台灣第一人，也是中華代表團在本屆賽事第七面獎牌。目前中華代表團本屆累積1金、5銅，獎牌數是史上第二多，僅次於東京奧運的12面。

郭婞淳從2012年倫敦奧運開始，已連四屆參賽，2016年里約奧運在58公斤級奪銅，三年前東京奧運59公斤級抱回金牌，今年以衛冕者身分登場，完成連三屆奪牌佳績。

中華隊教練林敬能帶了郭婞淳13年，三天前在巴黎受訪時提到，一直告訴郭婞淳好好享受比賽，強調她的成就跟戴資穎、李智凱一樣，已是世界一流選手，該為國家爭取的榮譽也做到；郭婞淳最後再下一城，證明自己仍是全球頂尖選手。

中華代表團在本屆奧運舉重賽有三位女將參賽，方莞靈在49公斤級排名第六，郭婞淳站上頒獎台，陳玟卉將在女子71公斤級亮相。而儘管奧運前的訓練導致雙手手掌與大拇指出現傷勢，讓「舉重精靈」方莞靈只能帶傷出賽，但她仍是以抓舉86公斤、挺舉107公斤、總和193公斤拿下第六名，並在抓舉、總和雙破全台紀錄。

中華舉重隊在歷屆奧運已經拿下4金2銀5銅，不僅是最重要獎牌庫，且從2008年北京奧運開始連續四屆奪金，分別為北京奧運陳葦綾、倫敦和里約奧運許淑淨、東京奧運郭婞淳，今年獎牌也順利開張。

另外，儘管賽前就吃下高濃度的止痛藥，希望能減緩左腳疼痛感，但跆拳道選手羅嘉翎在昨天登上巴黎奧運女子57公斤級舞台，仍因為傷勢無法發揮實力，最終以0比2敗給黎巴嫩選手奧恩，加上奧恩未能闖進金牌戰助羅嘉翎取得敗部復活資格，讓羅嘉翎今年奧運之旅只踢一場就黯然退場。

奧運賽事只剩最後三天，中華代表團目前獲得七面獎牌，前六面分別是李洋／王齊麟羽球男子雙打金牌、李孟遠射擊男子定向飛靶銅牌、唐嘉鴻體操男子單槓銅牌、吳詩儀拳擊女子60公斤級銅牌、陳念琴拳擊女子66公斤級銅牌，林郁婷已經闖進女子57公斤級金牌戰，後天將挑戰中華隊史上拳擊首金紀錄。

中華隊「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子59公斤級獲得銅牌，連三屆在奧運奪牌（一金...
中華隊「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子59公斤級獲得銅牌，連三屆在奧運奪牌（一金二銅）。(特派記者季相儒／攝影)
羅嘉翎受傷勢影響，首戰敗退。(特派記者季相儒／攝影)
羅嘉翎受傷勢影響，首戰敗退。(特派記者季相儒／攝影)

巴黎奧運熱話題

東京奧運 巴黎奧運 羽球

上一則

巴奧跳水／謝思埸衛冕跳水3米板 中國「夢之隊」第6金入袋

下一則

巴奧／郭婞淳重演拚金場景 抱持「累不死獎牌就是我的」

延伸閱讀

巴奧舉重／連3屆奪牌真的辛苦 郭婞淳連床墊都帶到巴黎

巴奧舉重／連3屆奪牌真的辛苦 郭婞淳連床墊都帶到巴黎
巴奧╱我以為我會哭，但我沒有…愛笑的冠軍和流淚的老將

巴奧╱我以為我會哭，但我沒有…愛笑的冠軍和流淚的老將
巴奧舉重／中國媒體詢問為何落淚 郭婞淳給了這樣答案

巴奧舉重／中國媒體詢問為何落淚 郭婞淳給了這樣答案
巴奧舉重╱郭婞淳奮戰到底奪銅 郭媽媽：辛苦她了

巴奧舉重╱郭婞淳奮戰到底奪銅 郭媽媽：辛苦她了
巴奧舉重／郭婞淳坦言巔峰已過 帶著腰傷連睡覺都不舒服

巴奧舉重／郭婞淳坦言巔峰已過 帶著腰傷連睡覺都不舒服
巴奧8日獎牌榜／美國30金居冠 總獎牌103面 台郭婞淳獲銅

巴奧8日獎牌榜／美國30金居冠 總獎牌103面 台郭婞淳獲銅

熱門新聞

盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
溫特勞布(左二)與隊友奪得花劍團體金牌。(美聯社)

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

2024-08-02 19:31
德國乒乓球運動員波爾謝幕。(歐新社)

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

2024-08-07 17:40
巴黎奧運會跳水男子雙人3米板決賽中，中國選手龍道一/王宗源奪得金牌。新華社

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

2024-08-02 10:10
8月1日，樊振東在比賽中。（新華社）

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

2024-08-01 16:11

超人氣

更多 >
這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？
巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」
1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職
巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分

巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分
巴奧／繼鄧亞萍之後 郭晶晶、林丹也來「敲三下」

巴奧／繼鄧亞萍之後 郭晶晶、林丹也來「敲三下」