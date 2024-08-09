巴奧／郭婞淳帶傷仍舉銅 連3屆奪牌 台灣第1人

郭婞淳奪下銅牌，締造連續三屆奧運奪牌紀錄。(特派記者季相儒／攝影)

台灣「舉重女神」郭婞淳又奪牌了，昨天在巴黎奧運 舉重賽59公斤級亮相，以抓舉106公斤、挺舉130公斤，最後總和235公斤奪下銅牌，締造連續三屆奧運奪牌紀錄，成為台灣第一人，也是中華代表團在本屆賽事第七面獎牌。目前中華代表團本屆累積1金、5銅，獎牌數是史上第二多，僅次於東京奧運 的12面。

郭婞淳從2012年倫敦奧運開始，已連四屆參賽，2016年里約奧運在58公斤級奪銅，三年前東京奧運59公斤級抱回金牌，今年以衛冕者身分登場，完成連三屆奪牌佳績。

中華隊教練林敬能帶了郭婞淳13年，三天前在巴黎受訪時提到，一直告訴郭婞淳好好享受比賽，強調她的成就跟戴資穎、李智凱一樣，已是世界一流選手，該為國家爭取的榮譽也做到；郭婞淳最後再下一城，證明自己仍是全球頂尖選手。

中華代表團在本屆奧運舉重賽有三位女將參賽，方莞靈在49公斤級排名第六，郭婞淳站上頒獎台，陳玟卉將在女子71公斤級亮相。而儘管奧運前的訓練導致雙手手掌與大拇指出現傷勢，讓「舉重精靈」方莞靈只能帶傷出賽，但她仍是以抓舉86公斤、挺舉107公斤、總和193公斤拿下第六名，並在抓舉、總和雙破全台紀錄。

中華舉重隊在歷屆奧運已經拿下4金2銀5銅，不僅是最重要獎牌庫，且從2008年北京奧運開始連續四屆奪金，分別為北京奧運陳葦綾、倫敦和里約奧運許淑淨、東京奧運郭婞淳，今年獎牌也順利開張。

另外，儘管賽前就吃下高濃度的止痛藥，希望能減緩左腳疼痛感，但跆拳道選手羅嘉翎在昨天登上巴黎奧運女子57公斤級舞台，仍因為傷勢無法發揮實力，最終以0比2敗給黎巴嫩選手奧恩，加上奧恩未能闖進金牌戰助羅嘉翎取得敗部復活資格，讓羅嘉翎今年奧運之旅只踢一場就黯然退場。