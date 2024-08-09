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巴奧／美國麥拉芙琳400米跨欄衛冕 女子跳遠美獲首金

編譯盧炯燊／綜合報導
美國選手麥拉芙琳獲得女子400公尺跨欄金牌，並打破世界紀錄。(美聯社)
美國選手麥拉芙琳獲得女子400公尺跨欄金牌，並打破世界紀錄。(美聯社)

巴黎奧運田徑場上，美國選手紛奪佳績。在女子400公尺跨欄項目，美國上屆東奧金牌得主，今年25歲的麥拉芙琳(Sydney Michelle McLaughlin-Levrone)衛冕成功，以 50秒37的成績，不僅連續兩屆取得400公尺跨欄金牌，也創造了新的世界紀錄。

賽前普遍認為400公尺跨欄是麥拉芙琳與世界賽冠軍、荷蘭的波爾(Femke Bol)之爭，但波爾此次只能以52秒15收穫一面銅牌，銀牌是由美國選手科克雷爾(Anna Cockrell)以51秒87取得。

麥拉芙琳反應時間0.139秒，是八位選手中最快，至於奧運摘金時間也打破了她自己今年6月在俄勒岡州尤金(Eugene)奧運選拔賽創下的50秒65的世界紀錄，也創造了在13個月內四度刷新世界紀錄的佳績。

美國選手麥拉芙琳獲得女子400公尺跨欄金牌，並打破世界紀錄。(美聯社)
美國選手麥拉芙琳獲得女子400公尺跨欄金牌，並打破世界紀錄。(美聯社)

這場勝利也延續了麥拉芙琳在這個項目上，五年不敗的記錄，在女子400公尺跨欄項目上鞏固了霸主地位。

在男子110公尺跨欄決賽，美國飛人包辦金銀牌，連續三屆世錦賽封王的26歲霍洛威(Grant Holloway)跑出12秒99的成績，收穫一面金牌。排在第6線的霍洛威，反應時間是決賽選手最快的0.104秒，起步應聲彈出。

美國選手霍洛威獲得男子110公尺跨欄金牌。(美聯社)
美國選手霍洛威獲得男子110公尺跨欄金牌。(美聯社)

隊友羅伯茨(Daniel Roberts)中段兩度踢跌欄拖慢了時間，以13秒09落後0.1秒獲得銀牌，牙買加選手布羅德貝爾(Rasheed Broadbell)僅落後羅伯茨不到0.03秒獲得銅牌。

霍洛威是以世界第一的成績參加巴奧，他的個人最佳成績比任何對手都快0.1秒以上，也是為了一雪上屆在東奧的恥辱。在東奧他在最初60公尺左右仍然領先，然而在第七個欄絆了一跤摔倒，與金牌無緣。

女子跳遠決賽，美國選手取得金牌及銅牌，也是美國田徑運動員在這個項目首次奪金。

25歲的戴維絲-伍德霍爾(Tara Davis-Woodhall)跳出7.10米，以0.12米力壓衛冕的德國名將米哈博(Malaika Mihambo)奪金，米哈博是東奧金牌得主，也是三次世界冠軍，本屆跳出6.98米獲得銀牌。

美國選手戴維斯-伍德霍爾獲得女子跳遠金牌。(路透)
美國選手戴維斯-伍德霍爾獲得女子跳遠金牌。(路透)

戴維絲-伍德霍爾在東奧只得第六名，本屆憑藉第四跳技壓群雌。美國另一選手穆爾(Jasmine Moore)以6.96米摘銅。

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