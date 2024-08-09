巴奧／美男籃神逆轉險勝將與法爭金 杜蘭特：柯瑞神一般表現

美國男子籃球隊經歷驚濤駭浪，才險勝塞爾維亞隊，終場時美國隊年紀最大的幾名球員杜蘭特(左起)、詹姆斯與柯瑞互相慶祝。(美聯社)

美國男子籃球隊8日在巴黎奧運 準決賽對上塞爾維亞時，比分處於落後，還一度拉大到17分，但最後逆轉獲勝，並將在10日與地主隊法國爭奪冠軍，塞爾維亞將與德國 爭奪銅牌。

美聯社報導，這次對上塞爾維亞，柯瑞 (Stephen Curry)在比賽剩下2分16秒時投進致勝三分球，全場總共拿下36分，終場幫助美國隊以95：91擊敗塞爾維亞隊。

上半場美國隊一度落後17分，中場並以11分之差落後，這場比賽也是自1992年NBA球員加入奧運比賽後，美國隊成功逆轉的最大分數差距。賽後柯瑞說，「我看過很多美國國家隊的籃球賽，這一場真的很特別。」塞爾維亞在比賽剩下7分19秒時還領先11分，之後美國隊火力全開，在只領先3分鐘25秒的情況下贏得了比賽，塞爾維亞隊領先的時間則長達35分12秒，幾乎占整場比賽時間90%。

教頭柯爾：最偉大比賽之一

美國隊教練柯爾(Steve Kerr)表示，「我很榮幸能參與這場比賽。」他並多次向塞爾維亞致敬說，「這是我參與過的最偉大的籃球比賽之一。他們表現得很完美，他們打了一場完美的比賽。」

安比德(Joel Embiid)11次出手命中8球，為美國隊拿下19分，詹姆斯(LeBron James)也貢獻了16分。鮑格達諾維奇(Bogdan Bogdanovic)則為塞爾維亞拿下20分，主將約柯奇(Nikola Jokic)貢獻17分，阿夫拉莫維奇(Aleksa Avramovic)得分15分。塞爾維亞今年夏天與美國三場對決均告落敗，前兩場比賽遭到大比分擊敗，不過，在8日比賽，曾一度有機會贏得勝利。

美國男子籃球隊經歷驚濤駭浪，才險勝塞爾維亞隊，詹姆斯(右)取得「三雙」成績，表現突出。(路透)

比賽進到第四節時美國隊連續進攻得手，開始讓場上風雲變色，美國隊在兩秒鐘內拿到6分。杜蘭特(Kevin Durant)在戴維斯(Anthony Davis)被犯規的同時命中三分球。美國隊再次獲得控球權，從界外發球後，布克(Devin Booker)又投中另一記三分球，讓塞爾維亞78：67領先優勢縮小到78：73。之後美國隊開始逆轉，柯瑞的三分球幫助球隊取得領先，比賽還剩8.2秒時他又加罰兩球，將比分差距擴大，美國隊最終險勝。

「那是神一般的表現，」杜蘭特如此評論柯瑞的表現，包括塞爾維亞隊教練佩希奇(Svetislav Petic)也認為，這次參加巴黎奧運籃球賽的美國隊是奧運史上最佳球隊。