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巴奧／最後100公尺狂追3人 霍爾史詩級400公尺決賽逆轉奪金

記者曾思儒／即時報導
霍爾在巴黎奧運上演逆轉勝。(新華社)
霍爾在巴黎奧運上演逆轉勝。(新華社)

美國田徑好手霍爾（Quincy Hall）在巴黎奧運上演驚奇逆轉勝，他在男子400公尺決賽展現驚人加速，最後100公尺從第4名一路超越3名對手，最終以43秒40率先衝線，以0.04秒差距讓英國對手哈德森史密斯（Matthew Hudson-Smith）「銀」恨。

位於第8道的霍爾，從彎道進入時還處於落後，但一個個超車對手，終點前再超過哈德森史密斯，讓領先失守的英國跑者忍不住飆出髒話。

跑出生涯最佳秒數的霍爾說：「我沒放棄，我得到勇氣，我有這決心，所以我想到的事情都是讓我到達這一步的原因，我想到所有的傷害和痛苦。」他透露兒時的生長環境就是衝線動力，「當你沒得吃，必須自己去找食物，那裡沒有自助餐，沒有自習室，什麼都沒有。」

43秒40的成績也讓霍爾成為史上第4傑，哈德森史密斯以43秒44奪銀，尚比亞的薩穆孔加（Muzala Samukonga）以43秒74鍍銅；這趟決賽的前5名都跑進44秒，寫下奧運新猷。

美國田徑隊前一度奪下男子400公尺金牌已要回溯到2008年北京奧運的梅里特（LaShawn Merritt），26歲的霍爾讓自己名字記上史冊，去年世錦賽奪下銅牌的他笑說：「去年我告訴大家，今年我會表現更好。你猜怎麼了？我拿到一面金牌。」

「我贏了，結束了，接下來4年，我可以說我是奧運冠軍。」霍爾說。

霍爾一個個超車對手，終點前率先衝線奪取金牌。(路透社)
霍爾一個個超車對手，終點前率先衝線奪取金牌。(路透社)

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