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巴奧／史上第一次 霸主美國無緣沙排頒獎台

巴奧／女子百米欄 吳艷妮、林雨薇無緣直接晉級 拚復活賽

中國新聞組／北京8日電
吳艷妮在小組賽中，以12秒97的成績排名第6。(路透)
吳艷妮在小組賽中，以12秒97的成績排名第6。(路透)

巴黎奧運賽期進後半段，緊張刺激的田徑賽陸續展開。話題性十足的中國「田徑女神」吳艷妮在女子百米欄預賽登場，不過，她被分到和世界紀錄保持者、美國與牙買加名將同組，被認為是「死亡之組」，最終，她以12秒97，排名分組第六，無緣直接晉級接下來的半決賽。林雨薇則以13秒24的成績排名小組第7，將和吳艷妮一同進入復活賽。

@byungheewoo

吴艳妮成功晋级2024年巴黎奥运会女子100米栏复活赛， 赛后表示:对手太强了，说实话就是跟自己比赛！ #奧運會 #吳艷妮 #吴艳妮 #trackandfield #olympics #hurdles

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來源：tiktok

澎湃新聞報導，在自己的第一次奧運之旅，吳艷妮的首秀引發巨大的關注。對於12秒97的成績，吳艷妮在賽後說：「我給自己的表現打0分。」

吳艷妮在小組賽中，以12秒97的成績排名第6。(取材自澎湃新聞)
吳艷妮在小組賽中，以12秒97的成績排名第6。(取材自澎湃新聞)

談到復活賽，吳艷妮定下的目標就是超越首秀的自己，「只要跑得比這槍快就行了，我的天，12秒97真的太慢了」。

吳艷妮在出發巴黎之前曾說：「這次在巴黎的目標首先是突破自己的個人最好成績，其次是突破全國紀錄。」出發巴黎之前，說，這是她征戰世界大賽的期待。

北京時間7日，巴黎的法蘭西大球場裡，吳艷妮在女子100米欄第一輪的第一組出場，最終跑出12秒97的成績，位列小組第六，無緣直接晉級。不過，根據今年巴黎奧運會的最新賽制，吳艷妮可以參加在下一個比賽日舉行的復活賽，依舊有機會爭取站上半決賽的舞台。

值得一提的是，吳艷妮在完成奧運首秀之前的幾個小時，「吳艷妮進入死亡之組」的詞條就進入了社交網絡的熱搜榜。最終，吳艷妮跑出了12秒97的成績，雖然沒有完成「突破個人最好成績」的目標，但還是能參加復活賽，也有機會進軍半決賽。

吳艷妮表示，「站在這個賽場，紫色的跑道確實很亮眼，就是自己的成績卻不怎麼亮眼」。盡管如此，據媒體的數據顯示，吳艷妮已經是中國奧運參賽歷史上在女子100米欄項目中第一個跑進13秒的選手，而她的第一次奧運征程也還在繼續，她希望能夠在這個舞台上跑得更快。

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