巴奧／李發彬、侯志慧「一舉」奪冠 都破紀錄 中國2金入袋

7日巴黎奧運會舉重項目女子49公斤級比賽中，中國選手侯志慧奪得冠軍。(新華社)

巴黎奧運 舉重項目改制，不僅限制各國參戰選手人數，部分中國隊優勢級別也被取消，使得中國舉重代表隊在此次奧運的拚搏之路更為艱辛。不過北京時間8日凌晨，中國舉重選手侯志慧、李發彬仍分別在女子49公斤級、男子61公斤級比賽中順利衛冕，而且雙雙破了自己保持的奧運紀錄。其中，侯志慧大逆轉絕殺對手，李發彬則以超七公斤巨大優勢摘金。

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綜合澎湃新聞、網易體育報導，侯志慧在挺舉的生死第三把，以117公斤的成績創造新的挺舉奧運紀錄完成絕殺，最終以一公斤的優勢，總成績206公斤蟬聯女舉49公斤級冠軍，這是中國代表團在本屆奧運會上的第25枚金牌，也是中國舉重隊在奧運會上拿到的第40枚金牌。羅馬尼亞、泰國 分獲銀牌、銅牌。

7日巴黎奧運會舉重項目男子61公斤級比賽中，中國選手李發彬奪得冠軍。(新華社)

上屆奧運，中國國家隊在舉重項目橫掃七金一銀。不過，巴黎奧運舉重項目改制，每個國家或地區只能派出最多三男三女出戰，不僅總金牌數從14枚減至10枚，中國隊的一些優勢級別也被取消，但中國選手在舉重一開賽就拿出了好成績。

侯志慧目前是這個級別抓舉、挺舉以及總成績的奧運紀錄保持者。此次抓舉比賽中，侯志慧一度在90公斤失敗，羅馬尼亞選手坎貝試舉89公斤成功後，侯志慧再次試舉，穩穩舉起。挺舉比賽，侯志慧輕鬆舉起110公斤，總成績199公斤追平坎貝。坎貝嘗試112公斤成功。關鍵的第三把，侯志慧穩穩將117公斤杠鈴舉起，也創造了新的奧運紀錄，最終也以總成績206公斤，一公斤的優勢絕殺羅馬尼亞選手拿到金牌。

1997年出生的侯志慧，是中國女舉巴黎名單裡唯一的90後，年齡的增長，因為這些年累積的傷病，讓她有時候做一些特定的技術動作時，多多少少有些力不從心。侯志慧清楚，巴黎很有可能是自己的謝幕之戰，她不想留下遺憾。

另據文匯報報導，東京奧運 決賽以一記「金雞獨立」震撼全場的李發彬，於此次男子舉重61公斤級項目刷新了自己保持的奧運抓舉紀錄，並以總成績310公斤超第二名7公斤的巨大優勢成功衛冕，為國家隊奪得今屆奧運首面舉重金牌。

李發彬抓舉第一次試舉已經挑戰137公斤，並一氣呵成，到第二次試舉140公斤也是穩穩舉起。第三次試舉挑戰143公斤，身體有些抖動，還是成功刷新自己保持的奧運紀錄。抓舉成績排名第二的印尼選手伊拉旺，成績只有135公斤。挺舉部分，李發彬第一次試舉167公斤失敗，不過他迅速調整心態，第二次試舉167公斤一舉成功。