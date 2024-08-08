巴奧／無畏性別議題壓力 林郁婷挺進金牌戰 台灣拳擊第1人

林郁婷(左)在女子57公斤級4強賽以5：0擊敗土耳其選手卡拉曼(右)。(特派記者季相儒／攝影)

中華拳擊隊女將林郁婷 生涯第二次參加奧運，在女子57公斤級出賽，在4強賽以5：0擊敗土耳其選手卡拉曼（Kahraman），成為首位在奧運拳擊賽打進金牌戰的選手，至少保住銀牌，最終目標當然是奪金。

林郁婷挺進金牌戰後，對手是波蘭選手塞琳梅塔（Julia Szeremeta），兩人將在10日對決。

林郁婷性別議題最近又被炒作，她不畏壓力一路過關，身為頭號種子，四強賽前就被看好晉級金牌戰，比賽結果也沒有意外，全場展現極大優勢擊敗對手，改寫台灣拳擊在奧運最佳戰績（之前三面銅牌最好）。

林郁婷因感冒造成聲音有些沙啞，賽後受訪還對國內媒體表示不好意思，也特別提醒台灣半夜收看電視直播的觀眾：「夜深了，希望他們回家一路小心、平安，謝謝。」

林郁婷雖然身體不適，四強賽依然戰況一面倒，讓卡拉曼毫無招架之力，其實林郁婷因為感冒的關係， 必須多喝水，不過仍要控制體重，晉級金牌戰的過程其實很辛苦。

林郁婷賽後被大批媒體包圍，強調長話短說，但也對卡拉曼表達敬意，她說：「大家能夠走到這一步，實力都非常堅強，所有人都想贏，我佩服、尊敬對手，站在台上不管三七二十一展現想贏的慾望。」

林郁婷表示，感謝卡拉曼跟她一起在場上打出這麼好的比賽，讓全世界的人都看到。

針對自己的身體狀況，林郁婷透露，感冒一定會有影響，感謝代表團醫師，還有工作人員給她最大幫助，讓症狀迅速得到緩解。

「感謝自己，好不容易走到這裡。」林郁婷寫下台灣拳壇在奧運空前紀錄，至少已經保住銀牌，最終當然是希望金牌戰獲勝，她說：「經歷上屆一輪遊，好不容易挺進決賽，接下來會用盡自己畢生所學，把下一場比賽做到最好，希望可以完成金牌目標。」