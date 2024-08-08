我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手華茲29年前當老師曾酒駕超速 監獄照曝光

巴奧／史上第一次 霸主美國無緣沙排頒獎台

巴奧／無畏性別議題壓力 林郁婷挺進金牌戰 台灣拳擊第1人

特派記者藍宗標╱巴黎8日電
林郁婷(左)在女子57公斤級4強賽以5：0擊敗土耳其選手卡拉曼(右)。(特派記者季相儒／攝影)
林郁婷(左)在女子57公斤級4強賽以5：0擊敗土耳其選手卡拉曼(右)。(特派記者季相儒／攝影)

中華拳擊隊女將林郁婷生涯第二次參加奧運，在女子57公斤級出賽，在4強賽以5：0擊敗土耳其選手卡拉曼（Kahraman），成為首位在奧運拳擊賽打進金牌戰的選手，至少保住銀牌，最終目標當然是奪金。

林郁婷挺進金牌戰後，對手是波蘭選手塞琳梅塔（Julia Szeremeta），兩人將在10日對決。

林郁婷性別議題最近又被炒作，她不畏壓力一路過關，身為頭號種子，四強賽前就被看好晉級金牌戰，比賽結果也沒有意外，全場展現極大優勢擊敗對手，改寫台灣拳擊在奧運最佳戰績（之前三面銅牌最好）。

林郁婷因感冒造成聲音有些沙啞，賽後受訪還對國內媒體表示不好意思，也特別提醒台灣半夜收看電視直播的觀眾：「夜深了，希望他們回家一路小心、平安，謝謝。」

林郁婷雖然身體不適，四強賽依然戰況一面倒，讓卡拉曼毫無招架之力，其實林郁婷因為感冒的關係， 必須多喝水，不過仍要控制體重，晉級金牌戰的過程其實很辛苦。

林郁婷賽後被大批媒體包圍，強調長話短說，但也對卡拉曼表達敬意，她說：「大家能夠走到這一步，實力都非常堅強，所有人都想贏，我佩服、尊敬對手，站在台上不管三七二十一展現想贏的慾望。」

林郁婷表示，感謝卡拉曼跟她一起在場上打出這麼好的比賽，讓全世界的人都看到。

針對自己的身體狀況，林郁婷透露，感冒一定會有影響，感謝代表團醫師，還有工作人員給她最大幫助，讓症狀迅速得到緩解。

「感謝自己，好不容易走到這裡。」林郁婷寫下台灣拳壇在奧運空前紀錄，至少已經保住銀牌，最終當然是希望金牌戰獲勝，她說：「經歷上屆一輪遊，好不容易挺進決賽，接下來會用盡自己畢生所學，把下一場比賽做到最好，希望可以完成金牌目標。」

巴黎奧運還有4天就要落幕，中華代表團目前獲得6面獎牌，前5面是李洋／王齊麟羽球男子雙打金牌、李孟遠射擊男子定向飛靶銅牌、唐嘉鴻體操男子單槓銅牌、吳詩儀拳擊女子60公斤級銅牌、陳念琴拳擊女子66公斤級銅牌。

林郁婷(左)在女子57公斤級4強賽以5：0擊敗土耳其選手卡拉曼。(特派記者季相儒...
林郁婷(左)在女子57公斤級4強賽以5：0擊敗土耳其選手卡拉曼。(特派記者季相儒／攝影)

巴黎奧運熱話題

林郁婷 巴黎奧運 羽球

上一則

巴奧／桌球賽克服截肢 巴西女獨臂發球

下一則

巴奧／南韓免當兵、波蘭送公寓...各國重賞激勵選手奪金

延伸閱讀

巴奧／法網中央球場闖進拳擊金牌戰 林郁婷感覺神聖又夢幻

巴奧／法網中央球場闖進拳擊金牌戰 林郁婷感覺神聖又夢幻
巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議

巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議
巴奧7日獎牌榜／美27金超越中國居首位 台灣選手林郁婷晉級冠軍賽

巴奧7日獎牌榜／美27金超越中國居首位 台灣選手林郁婷晉級冠軍賽
中華奧會發警告函 抗議國際拳總

中華奧會發警告函 抗議國際拳總
巴奧／無懼性別爭議 阿爾及利亞拳手克莉芙 打進金牌戰

巴奧／無懼性別爭議 阿爾及利亞拳手克莉芙 打進金牌戰
JK羅琳頻質疑林郁婷性別 漫威男星開砲「不喜歡她」

JK羅琳頻質疑林郁婷性別 漫威男星開砲「不喜歡她」

熱門新聞

盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
溫特勞布(左二)與隊友奪得花劍團體金牌。(美聯社)

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

2024-08-02 19:31
巴黎奧運會跳水男子雙人3米板決賽中，中國選手龍道一/王宗源奪得金牌。新華社

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

2024-08-02 10:10
8月1日，樊振東在比賽中。（新華社）

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

2024-08-01 16:11

巴奧7日獎牌榜／美24金超越中國居首位

2024-07-28 18:45

超人氣

更多 >
辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上

辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上
浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？
巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇
巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議

巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議
中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎

中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎