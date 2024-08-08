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巴奧／史上第一次 霸主美國無緣沙排頒獎台

巴奧／中華桌球女團 8強戰不敵頭號種子大陸

特派記者劉肇育／巴黎8日電
中華桌球女團7日在八強賽不敵中國大陸。(記者季相儒／攝影)
中華桌球女團7日在八強賽不敵中國大陸。(記者季相儒／攝影)

中華桌球女團昨天在巴黎奧運8強賽遭遇第1種子的中國大陸，在前兩點女雙、女單都遭對手直落三拿下後，第三點則由首度站上奧運舞台的簡彤娟扛起續命重任，出戰世界排名第3名的王曼昱，儘管首局雙方有來有往，但最終王曼昱仍是以11：7、11：8、11：4直落三擊敗簡彤娟，中華隊止步於8強，而中華桌球隊賽程也在全數落幕。

中華桌球女團上屆東京奧運在8強賽不敵日本後止步，今年由兩名上屆班底鄭怡靜、陳思羽搭配上首度站上奧運舞台的簡彤娟代表出賽，在16強賽以3：0輕取澳洲後，8強賽隨即碰上大魔王、將挑戰5連霸的大陸女團。

在前兩點賽事中，中華隊分別派出女雙陳思羽／簡彤娟與女單鄭怡靜出賽，不過雙雙以直落三不敵世界女雙排名第一名的陳夢／王曼昱與女單球后孫穎莎。

第三點單打中華隊則是由簡彤娟提拍上陣肩負起續命重任，面對世界排名第3名的王曼昱，簡彤娟仍是展現十足韌性，在首局賽事先以7：11讓出後，第二局一度與王曼昱拚到8：9，只可惜仍是讓王曼昱連拿2分，以11：8連下兩局，最終王曼昱在第三局又以11：4勝出，助大陸隊挺進4強，中華隊則是在8強止步。

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