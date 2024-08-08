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巴奧／史上第一次 霸主美國無緣沙排頒獎台

巴奧／中國8金花團體花泳奪金 美國鍍銀

體育組／綜合7日電
中國隊7日在巴黎奧運女子花式游泳比賽中的表演整齊而富有感染力，托舉後接空翻的動作完成出色，以三項比賽均為最高分的成績摘得團體項目冠軍。(路透)
中國隊7日在巴黎奧運女子花式游泳比賽中的表演整齊而富有感染力，托舉後接空翻的動作完成出色，以三項比賽均為最高分的成績摘得團體項目冠軍。(路透)

中國游泳隊於當地時間7日在巴黎奧運會上創造歷史。八位中國姑娘在花式游泳團體項目中發揮接近完美，以總分996.1389分、領先第二名超80分的優勢，摘得隊史奧運首金。 美國隊以914.3421獲得銀牌，西班牙隊獲得銅牌。

中國花游隊自2017年在世錦賽實現世錦賽金牌「零的突破」後，實力穩定提昇。巴黎奧運周期內，她們在布達佩斯世錦賽、福岡世錦賽和杜哈世錦賽上斬獲多枚金牌，距離奧運最高領獎台僅差「一層窗戶紙」。 

奧運會花式游泳團體項目由技術自選、自由自選和技巧自選三項比賽分數之和決定冠軍歸屬。此前結束的技術自選和自由自選中，由馮雨、常昊、王賜月、張雅怡、王柳懿、王芊懿、蕭雁寧、向玢璇組成的中國隊均位列第一，兩項結束後總分領先第二名近70分。

技巧自選比賽中，最後一個登場的中國隊選擇了熟悉的主題《生命之光》，其中包含三個中國隊獨創動作。中國隊的表演整齊而富有感染力，托舉後接空翻的動作完成出色，引發全場掌聲。最終中國隊在技巧自選中再次得到全場最高分，以三項比賽均為最高分的成績摘得團體項目冠軍。

賽後，中國隊選手和教練在場邊相擁落淚。隊長馮雨賽後表示，全體隊員在奧運賽場真正做到了享受比賽專注過程，「這枚金牌是對我們整個團隊三年備戰訓練的最大肯定。」

中國花泳隊主教練張曉歡表示，很驕傲能帶領這批年輕且富有才華的運動員奪冠。「感謝她們每一個人竭盡全力，感謝她們每一個人的不放棄。」

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