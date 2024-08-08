巴奧／最後衝刺連超3人 美國霍爾男子400公尺短跑奮勇摘金

7日舉行的巴黎奧運田徑項目男子400公尺7日決賽中，美國選手霍爾(右)在最後衝刺時發力，連續超越跑在前面的三名其他選手，最後以43.40秒的成績勇奪金牌。(美聯社)

巴黎奧運 田徑項目男子400公尺7日決賽，美國選手霍爾(Quincy Hall)採用最後才發力的戰術，在最後衝刺，連續超越跑在前面的三名參賽選手，最後以43.40秒的成績勇奪金牌，成績比英國選手哈德森史密斯(Matthew Hudson-Smith)快0.04秒，另在男子400公尺項目排名史上為第四快。

美聯社報導，霍爾身著閃亮的美國國旗紅白藍三色運動衣，決賽前段排在第四，等到發後最後衝刺，彷彿憑空殺出，他後來表示，當時自己腦海只有一個念頭，「搶終點！搶終點」。

最後霍爾以第一名成績衝破終點線，美國選手再度於法藍西體育場(Stade de France)，上演叫人心臟為之停止的逆轉勝；奪金後的霍爾仰躺在地，擺出雪中天使的姿勢。銀牌得主哈德森史密斯雖比霍爾慢0.04秒，也成為男子400公尺史上第五佳績。

霍爾的最後衝刺之前，美國男子1500公尺選手霍克(Cole Hocker)也採後來居上的招數，擊敗最受看好的挪威選手英格布萊特森(Jakob Ingebrigtsen)和蘇格蘭選手柯爾(Josh Kerr)，奪下1500公尺賽跑金牌，並改寫奧運紀錄。

萊爾斯(Noah Lyles)4日奪得男子100公尺項目金牌時，也用這種策略，很容易看得出美國隊員採取相同跑法。萊爾斯7日在200公尺項目半決賽跑第二名，跟在波札那選手特博格(Letsile Tebogo)之後；決賽將在8日舉行。

霍爾表示，自己決心堅定，才能率先衝過終點線，但很痛、很傷沒錯。

26歲的霍爾跑到最後100公尺時，都還不被看好，落後哈德森史密斯以及2012年冠軍詹姆斯(Kirani James)約五公尺，一群人繞過最後彎道，霍爾看似只為銅牌而戰。只見他雙臂擺幅低且寬，頭部快速擺動，最終超越原本在前的一切選手，挺胸壓線戰勝英國好手哈德森史密斯。他仰躺在亮紫色跑道，雙臂雙腿剪刀般前後揮動，就像氣溫華氏80度雪中天使。