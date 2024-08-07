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巴奧／韓乒乓教練被打哭：20年了 每次都輸中國

中國新聞組／北京8日電
南韓隊教練朱世赫落淚。(取材自觀察者網／SBS報導截圖)
南韓隊教練朱世赫落淚。(取材自觀察者網／SBS報導截圖)

中國選手王楚欽7日在巴黎奧運乒乓球男子團體8強賽，面對南韓勁敵張禹珍以3：1取勝，助中國國家隊晉身四強。而南韓隊在男團四分之一決賽上，最終以0：3的比分遭到中國隊碾壓，南韓教練被打哭了說，20年了，每次都輸給中國隊。另外，由陳夢、孫穎莎、王曼昱組成的國乒女團7日8強賽則以3：0勝陳思羽、簡彤娟、鄭怡靜組成的中華隊，晉級四強。

香港文匯報報導，世界「一哥」王楚欽7日男團8強賽，先與馬龍拍檔出戰首場雙打，以3：0輕鬆取勝。第二場樊振東出戰單打亦未遇太大考驗，再勝一場。

第三場單打由王楚欽對張禹珍，今年2月在南韓舉行的釜山世錦賽男團準決賽，王楚欽曾以1：3不敵張禹珍。今場雙方打得十分均勢，開賽後各勝一局，到第三局王楚欽一度打得急躁，但最終憑超強正反手的均衡和銜接能力，以11：8拿下這局。第四局王楚欽終於找回自己節奏，沉着應戰下以11：9攻下最後一城，一報世錦賽落敗之仇。

王楚欽激動地表示，「特別感謝教練對我的這種信任，依舊讓我繼續打第三場。畢竟張禹珍是南韓隊目前頭號球手，可能因為他跟左手需要配合雙打，大概想到他會打第三場。所以說自己也很希望能夠在這樣的一場比賽中去證明自己」。

女團方面，第一場由陳夢、王曼昱對陳思羽、簡彤娟，中國隊以11：6強勢翻盤拿下首局，隨後再連贏11：4及11：7，以3：0拿下第一分。 第二場孫穎莎對鄭怡靜，孫穎莎11：9先下一城後第二局氣勢如虹再贏11：2，第三局鄭怡靜放手一搏一度領先孫穎莎4分，但孫穎莎調整後迅速追上，贏11：8連下三城拿下第二分。 第三場王曼昱同以3：0擊敗簡彤娟，助中國隊3：0獲勝晉級。

另據觀察者網引述朝鮮日報報導，南韓隊在男團四分之一賽上，最終以0：3的比分遭到中國隊碾壓，止步八強。賽後，南韓隊教練朱世赫面對採訪鏡頭時不禁落淚，他稱20年了，「每次都輸給中國隊」。他表示抱歉，讓很多運動員和球迷們都失望了。

7日巴黎奧運會乒乓球男團四分之一決賽中，中國隊3比0戰勝南韓隊，晉級半決賽。中國...
7日巴黎奧運會乒乓球男團四分之一決賽中，中國隊3比0戰勝南韓隊，晉級半決賽。中國選手王楚欽、馬龍、樊振東（從左至右）在7日比賽前。(新華社)

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