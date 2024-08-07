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巴奧／女籃四強出爐 美寫59連勝 朝向第八霸

世界新聞網／即時報導
美國女籃代表隊順利晉級四強賽，並且寫下奧運賽事59連勝。(路透)
美國女籃代表隊順利晉級四強賽，並且寫下奧運賽事59連勝。(路透)

巴黎奧運會女籃四強7日產生，東道主法國隊、比利時隊、澳大利亞隊和衛冕冠軍美國隊入圍。美國隊今輕取奈及利亞隊，四強賽將首戰澳洲，距隊史第八面奧運金牌又近一步。

美國女籃代表隊今天於巴黎奧運八強賽，在中鋒威爾森的「雙十」表現帶領下，以88比74擊敗奈及利亞，順利晉級四強賽，並且寫下奧運賽事59連勝。

世界排名第一的美國女籃由WNBA球員組成，志在衛冕金牌，奈及利亞則世界排名第12，是首支闖進奧運女籃八強的非洲球隊。

在這場實力懸殊的比賽，美國首節就以26比17取得領先，之後以52比33結束上半場，第三節進一步將比分拉大至76比48。

儘管奈及利亞在第四節拼命追分，但美國最終仍以88比74擊敗對手，寫下奧運賽事59連勝，順利闖進4強賽。

美國女籃以WNBA拉斯維加斯王牌隊中鋒威爾森（A'ja Wilson）20分、10籃板「雙十」表現最佳，同屬拉斯維加斯王牌的楊恩（Jackie Young）也有15分進帳。

在本場比賽結束後，奧運女籃四強已全部出爐。美國將在四強對決澳洲。

爭奪四強席位的比賽中，比利時隊79:66戰勝了西班牙隊，歷史上首次闖入奧運會半決賽。本場比賽，比利時隊憑藉身高優勢比對手多搶到9個籃板球，在內線牢牢佔據主動。與此同時，比利時隊有效限制了對手的主要得分點，西班牙隊古斯塔夫森雖然拿到了21分，但效率較小組賽階段明顯下降。

值得一提的是，比利時隊是以C組第三名的身份晉級八強的，她們與中國女籃積分相同，僅淨勝分多出1分。入圍四強後，比利時球員梅塞曼表示，從第二場和美國隊的比賽開始，我們就只是享受比賽，「每個人都是球隊的一部分，這讓我感到自豪」。

澳大利亞隊85:67輕取塞爾維亞隊，她們將在半決賽與美國隊相遇。即將面對已蟬聯7屆奧運會冠軍的美國女籃，澳大利亞隊球員墨爾本表示：「我們不怕她們。我們知道我們可以在任何一天擊敗任何球隊。每一支和我們比賽的球隊都必須全力以赴，我們也一樣。」

東道主法國隊全場命中11個三分球，84:71輕取德國隊。半決賽中，法國隊將對陣比利時隊。

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