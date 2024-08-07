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巴奧／中華桌球女團晉8強 迎戰大陸面臨考驗

特派記者藍宗標／巴黎7日電
中華隊簡彤娟（左）、陳思羽（右）輕鬆拿下第一點雙打。(巴黎奧運採訪團／攝影)
中華隊簡彤娟（左）、陳思羽（右）輕鬆拿下第一點雙打。(巴黎奧運採訪團／攝影)

中華桌球隊三名女將陳思羽、鄭怡靜、簡彤娟，昨天在巴黎奧運女子團體16強賽以3比0擊敗澳洲，今天八強賽就要面臨重大考驗，對手是第一種子中國大陸，三屆奧運好手鄭怡靜說：「一分一分打，把整個氣勢打起來，這是團體賽，只有拚起來了。」

中華隊挑戰女團獎牌，實力雄厚的大陸組合陳夢、孫穎莎、王曼昱無疑是最大障礙，前兩人分別是最近兩屆奧運的金牌、銀牌得主，中華隊將面臨極大壓力。

陳思羽已是奧運「四朝元老」，她表示，其實很常遇到大陸隊，雖然比較困難一點，可以比較放開去面對。

中華22歲小將簡彤娟透露，撇除籤運問題，對決大陸是很棒的事，過去根本碰不到，這是很好的機會。

陳思羽、簡彤娟生涯首次搭檔打國際賽，昨天面對澳洲沒有碰到太多阻礙，第一點雙打直落三獲勝，接下來兩點單打，鄭怡靜也是連贏三局，陳思羽打滿五局才過關；簡彤娟奧運初體驗，笑說：「本來就喜歡雙打，旁邊站一個人可以講話。」

她表示，之前單打比賽很緊張，前輩一直講話鼓勵她，昨天打起來就不會，而且觀眾都在看別人、不會看她，只要想著自己內容怎麼樣就好。

中華隊教練鄭佳奇表示，簡彤娟首次搭檔雙打表現不錯，一開始有些緊張，畢竟是首次奧運，全隊今天對大陸之戰全力以赴，拚盡全力就對了。

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