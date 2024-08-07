巴奧／無懼性別爭議 阿爾及利亞拳手克莉芙 打進金牌戰
與中華隊拳擊好手林郁婷一樣在巴黎奧運捲入性別爭議的阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif），6日挺進女子66公斤級金牌戰，她矢言將把爭議甩在後頭，讓阿爾及利亞與整個阿拉伯世界驕傲。
路透報導，克莉芙6日對上泰國選手蘇萬納彭（Janjaem Suwannapheng）時，在眾多阿爾及利亞粉絲觀戰下表現無懈可擊，晉級決賽。
當裁判宣布克莉芙勝出時，現場揮舞著阿爾及利亞國旗與圍巾的群眾發出震耳欲聾的歡呼聲。
克莉芙接下來將與中國選手楊柳爭奪金牌。楊柳稍早在另一場4強賽擊敗中華隊「抗癌女拳王」陳念琴。
克莉芙向卡達貝因體育頻道（beIN Sports）表示：「我專注在比賽上，其他事情不重要。現在最重要的是我已打進決賽。」
「我對這項新成就相當自豪。我付出我的所有。我們團隊努力多年，夢想現已成真。我希望在夢想中的決賽中全神貫注、承擔責任。」
落敗的泰國選手蘇萬納彭淡化這場紛爭。她說：「我聽過關於她的新聞，但沒有太過關注。」她說：「她是女人，但非常強悍。」
在2022年世界錦標賽奪下銀牌的克莉芙以及台林郁婷，因無端捲入性別議題而成巴黎奧運關注焦點。這場風暴不僅占據各大媒體版面，也是社群媒體平台熱議話題。
這場性別風波起因於2023年國際拳擊總會（IBA）以克莉芙與林郁婷未能通過性染色體檢測為由，取消她們參加新德里世界錦標賽的資格。
不過，國際拳總去年遭國際奧林匹克委員會（IOC）除名後，已不再具有拳擊比賽管理機構的地位。本屆奧運拳擊項目在國際奧會督導下，克莉芙與林郁婷得以參賽。
國際奧會從未採納國際拳總下令進行的檢測結果，說這些檢測武斷且不公，毫無道理可言。
在奧運殿堂，國際奧會是採取2016年與2021年奧運應用過的拳擊資格規範，而這當中並不包括性別檢測。
然而，6日對克莉芙對而言只有拳擊最為重要。
她說：「每一個人，人群中擠滿了粉絲，所有阿爾及利亞人和阿拉伯世界必定都很自豪。我希望我也能在決賽中讓他們驕傲。」
「對我來說，最重要的是保持最佳狀態。我知道我是很棒的運動員，我只希望大家很享受看我比賽。」
前來支持克莉芙的粉絲也都洋溢著開心笑容。25歲任職於行銷公司的圖蒂（Imane Touti）說：「我好替她開心，我昨天凌晨2時買票支持她，我是自己一個人來，現在我要去弄到決賽門票。」
「無論如何她都贏了。無論她在（決賽）打贏或打輸，我們都支持她。」
阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）在社群平台X發文寫道：「伊曼（Imane，克莉芙名），謝謝妳以強勁精采的表現晉級決賽，讓所有阿爾及利亞人歡欣鼓舞。」他還說「最重要的事已經達成」，如果一切順利的話就將贏得金牌，「所有阿爾及利亞人都挺妳」。
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