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巴奧跳水／「水花消失術」再現滿分 全紅嬋10米跳台衛冕金牌

中國新聞組／北京7日電
巴黎奧運會跳水項目女子10米跳台決賽中，中國選手全紅嬋獲得金牌，另一名中國選手陳芋汐獲得銀牌。（新華社）
巴黎奧運會跳水項目女子10米跳台決賽中，中國選手全紅嬋獲得金牌，另一名中國選手陳芋汐獲得銀牌。（新華社）

中國跳水選手全紅嬋6日在巴黎奧運女子10米台，以425.60分的成績衛冕金牌，收穫本屆第兩金，賽後她與教練陳若琳相擁而泣，隊友陳芋汐則以420.70分獲銀牌。值得一提的是，全紅嬋第一跳就重演「水花消失術」，並獲滿分。觀眾為之瘋狂，在她離場前撒「娃娃雨」，讓她與陳芋汐撿到許多娃娃。

巴黎奧運會跳水項目女子10米跳台決賽中，中國選手全紅嬋獲得金牌，另一名中國選手陳...
巴黎奧運會跳水項目女子10米跳台決賽中，中國選手全紅嬋獲得金牌，另一名中國選手陳芋汐獲得銀牌。（新華社）

來源：愛爾達體育家族

大公報報導，全紅嬋與陳芋汐在初賽和準決賽分別以第1、2名晉級，而且分數與隨後選手有大幅度的差距。

決賽中，全紅嬋第1跳動作為難度3.0的向前翻騰3周半曲體，入水再次施展神奇「水花消失術」，結果獲7位裁判一致打出滿分10分，首跳後便以90.00分名列前茅，同樣動作的陳芋汐則獲得82.50分緊隨其後。

第2跳，全紅嬋、陳芋汐動作為難度3.2的向內翻騰3周半抱膝，全紅嬋獲84.80分、陳芋汐得78.40分，總分全紅嬋、陳芋汐分別以174.80分和160.90分高踞首、次名。

第3跳，陳芋汐以高水平完成臂立向後翻騰3周抱膝，全紅嬋臂立向後翻騰兩周轉體一周半水花略大，領先陳芋汐的優勢大減至1.6分。

第4跳，全紅嬋、陳芋汐同樣做出向後翻騰3周半抱膝動作，最後一跳金牌之爭掀起高潮，結果全紅嬋以向後翻騰兩周半轉體一周半曲體的動作，最終維持4.9分優勢力壓陳芋汐，成功衛冕金牌。 

在巴黎奧運會跳水項目女子10米跳台決賽中，中國選手全紅嬋獲得金牌，她親吻金牌。（...
在巴黎奧運會跳水項目女子10米跳台決賽中，中國選手全紅嬋獲得金牌，她親吻金牌。（新華社）

賽後全紅嬋也和自己的教練陳若琳相擁而泣，巴奧第二金入袋，全紅嬋也打破伏明霞的紀錄，以17歲131天成為中國奧運史上最年輕的三金王。上一個在這個項目奧運會衛冕的正是她的教練陳若琳。

巴黎奧運跳水項目女子10米跳台決賽，中國選手全紅嬋（右）獲得金牌，陳芋汐（左）獲...
巴黎奧運跳水項目女子10米跳台決賽，中國選手全紅嬋（右）獲得金牌，陳芋汐（左）獲得銀牌。（新華社）

上觀新聞報導，東京奧運會，不滿16歲的陳芋汐與張家齊搭檔，奪得女子雙人10米跳台金牌。在單人項目上，她不敵全紅嬋獲得銀牌。進入巴黎奧運周期，陳芋汐雖然也經歷了身體發育和傷病帶來的困擾，但她再次與全紅嬋組成了這個項目上的「雙保險」。

巴黎奧運跳水項目女子10米跳台決賽，陳芋汐獲得銀牌。（新華社）
巴黎奧運跳水項目女子10米跳台決賽，陳芋汐獲得銀牌。（新華社）

陳芋汐表示：「我覺得我們倆能為中國摘下金銀牌就非常讓我開心。其次，我覺得（和全紅嬋的競爭）更多是一種動力，而不是壓力。都是為中國出征，為中國而戰，只要金牌是中國的，我們倆誰拿都可以。」

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全紅嬋 陳芋汐 巴黎奧運

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