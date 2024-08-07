巴奧／男籃8強賽被法國一路壓著打 亞歷山大：加拿大不值得晉級

加拿大隊在8強賽遭地主法國隊一路壓制，最終以73：82吞敗。(美聯社)

眾星雲集的加拿大 隊，想挑戰重返奧運 前4名卻踢到鐵板，8強賽遭地主法國隊一路壓制，最多落後19分，最終以73：82吞敗，讓獨拿27分的加拿大當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）說，球隊不值得晉級到最後4強。

法國首節就取得23：10領先，半場優勢擴大到45：29，柯爾迪尼耶（Isaia Cordinier）第三節率先投進三分球後，法國更達到全場最多的19分領先。加拿大下半場進攻雖漸入佳境，仍沒彌補上半場造成的比數差距。

加拿大前一度晉級奧運4強是1984年洛杉磯 奧運，今年NBA球星雲集，被看好有機會捍衛美國隊連霸旅程，但晉級路卻停在8強，孤掌難撐的亞歷山大表示，比賽一開始加拿大就陷入一個大坑，「我認為我們贏下開局後的其他時間，但當你有這樣的開始，對上誰都很難打。」

首節僅拿10分．亞歷山大被問到球隊為何慢熱，他回說：「我沒任何線索。」他表示法國打得更積極、更壓迫，「沒人想到會在這階段就打包回家，但如果你不值得，有些事情就會發生，你輸了。」

媒體持續詢問亞歷山大，是否覺得球隊值得晉級，他坦率說：「不，沒有，不該是我們開始的這個樣子。」他也提到，奧運匯集全球最佳選手，這段法國旅程仍得到很多寶貴經驗，相信團隊下次會做好更充足準備。