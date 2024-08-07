巴奧／美國隊大黑馬 霍克1500公尺摘金 破奧運紀錄

美國選手霍克(前)6日在奧運田徑場上，擊敗賽前廣被看好的挪威選手英格布萊特森和蘇格蘭選手柯爾，奪下1500公尺賽跑金牌，並改寫奧運紀錄。(路透)

美國選手霍克(Cole Hocker)6日在奧運 田徑場上成為大黑馬，以比自己生涯最佳成績還要快幾乎3秒的速度，擊敗賽前廣被看好的挪威選手英格布萊特森(Jakob Ingebrigtsen)和蘇格蘭選手柯爾(Josh Kerr)，奪下1500公尺賽跑金牌，並改寫奧運紀錄。

英格布萊特森與柯爾原本被認為是奪冠熱門人選及強勁對手，這場甚受矚目的大對決中，霍克是局外人，柯爾曾說這將是「田徑界很久以來最險惡、也是最艱難的1500公尺比賽」。但在最後300公尺衝刺，霍克從第五位急起直追衝到第一，並以3分27.65秒的成績刷新奧運紀錄，也拿走5萬元優勝者支票 。

美國選手霍克(前)6日在奧運田徑場上，擊敗賽前廣被看好的挪威選手英格布萊特森和蘇格蘭選手柯爾，奪下1500公尺賽跑金牌，並改寫奧運紀錄。(路透)

23歲的霍克來自俄勒岡大學，賽前他的賠率只有30比1。霍克說，「如果這一季你有注意我的表現，你會知道我有能力奪冠。但是今天，我確實特別順利」。

霍克表示，場上8萬觀眾喊叫是震耳欲聾的噪音，他從來沒在賽場上聽過， 身體甚至失去感覺，直到賽事結束獲得金牌才恢復過來，又感受到奧運的震撼。

霍克以0.14秒差距擊敗柯爾，而開頭1250公尺領先群雄的英格布萊特森，最終落到第四名，另一位美國選手努古斯(Yared Nuguse)以0.0015秒的微幅差距拿到銅牌。

這是自2016年森特羅維茲(Matt Centrowitz)奪冠以來，美國再次拿到男子1500公尺賽跑金牌；也是自1912年斯德哥爾摩奧運以來，美國再次有兩名選手同時站上1500公尺頒獎台。

英格布萊特森與柯爾之間競爭意識強烈，柯爾曾嘲諷英格布萊特森只能靠配速員陪跑才能取勝，英格布萊特森則回說自己蒙著眼睛就能擊敗對方。

在霍克超越他們兩人、跑過終點線時，NBC的播報員說：「所有孰強孰弱的爭論，在這一刻都不用再吵了。」