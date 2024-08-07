巴奧／跑最快的哈佛學霸 湯瑪斯女子200公尺摘金

27歲哈佛畢業生蓋碧·湯瑪斯(右)6日在巴黎奧運女子200公尺賽跑項目以21.83秒的成績，奪得金牌。(美聯社)

27歲哈佛畢業生蓋碧·湯瑪斯(Gabby Thomas)6日在巴黎奧運 女子200公尺賽跑項目以21.83秒的成績獲勝，奪得金牌，三年前在東京奧運 摘銅的她再為自己寫下新的歷史。

湯瑪斯在彎道處領先，在直道持續領先所有人，最終衝向勝利，領先來自聖露西亞的100公尺冠軍朱利恩·艾佛瑞德(Julien Alfred) 0.25秒，艾佛瑞德最終成績為22.08秒，拿下銀牌。

湯瑪斯衝過終點線後大聲吶喊，雙手抱頭，享受她所說的「人生最快樂的時刻」。

27歲哈佛畢業生蓋碧·湯瑪斯(前)6日在巴黎奧運女子200公尺賽跑項目以21.83秒的成績，奪得金牌。(路透)

她表示：「我無法告訴你我的競爭對手在哪裡，因為我腦中一片空白。」

另一名美國選手布蘭特妮·布朗(Brittany Brown)以22.20秒的成績獲得銅牌，領先英國選手迪娜·阿舍爾-史密斯(Dina Asher-Smith) 0.02秒。

銀牌得主艾佛瑞德說：「我很開心，沒有什麼可抱怨的。我只知道我在那裡盡了全力。」

目前為止在法蘭西體育場(Stade de France)完成的三場短跑項目中，美國選手共拿下兩面金牌，在湯瑪斯之前，萊爾斯(Noah Lyles)4日奪得男子100公尺項目金牌。

問到隊友湯瑪斯哪一點最令人印象深刻，隊友提到「鎮定」。

在6日比賽中排名第七的24歲選手麥肯齊·朗恩(McKenzie Long)說：「湯瑪斯是非常有力量的女性，她充滿力量，可以從她舉手投足間看出來。」

湯瑪斯在哈佛取得神經生物學和全球衛生學位後，進入德州 大學(University of Texas)攻讀公共衛生碩士學位，研究不同種族間的睡眠模式，同時明智地選擇更加投入田徑訓練。

她不希望巴黎奧運做為她的奧運首戰，因此三年前她努力進入東京奧運。

湯瑪斯在東京奧運的200公尺項目中獲得銅牌，以及4×100公尺接力項目的銀牌。